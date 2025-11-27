Рейтинг@Mail.ru
00:28 27.11.2025 (обновлено: 00:46 27.11.2025)
Губернатор Западной Вирджинии пообещал новые данные о раненых нацгвардейцах
Губернатор Западной Вирджинии пообещал новые данные о раненых нацгвардейцах

ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Губернатор американского штата Западная Вирджиния Патрик Моррисей, сообщивший о гибели двух нацгвардейцев после стрельбы в Вашингтоне, заявил, что внесет ясность об их состоянии позднее.
"Сейчас мы получаем противоречивые сообщения о состоянии двух наших членов нацгвардии, предоставим дополнительные данные, когда получим более полноценную информацию", - написал он в социальной сети Х.
Ранее Моррисей заявил, что раненные при стрельбе в Вашингтоне служащие национальной гвардии скончались в больнице.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Очевидцы рассказали о стрельбе у Белого дома
Вчера, 23:59
 
