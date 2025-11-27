https://ria.ru/20251127/strelba-2057862550.html
Губернатор Западной Вирджинии пообещал новые данные о раненых нацгвардейцах
Губернатор Западной Вирджинии пообещал новые данные о раненых нацгвардейцах - РИА Новости, 27.11.2025
Губернатор Западной Вирджинии пообещал новые данные о раненых нацгвардейцах
Губернатор американского штата Западная Вирджиния Патрик Моррисей, сообщивший о гибели двух нацгвардейцев после стрельбы в Вашингтоне, заявил, что внесет... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T00:28:00+03:00
2025-11-27T00:28:00+03:00
2025-11-27T00:46:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
вашингтон (штат)
сша
в мире, вашингтон (штат), сша
В мире, Вашингтон (штат), США
Губернатор Западной Вирджинии пообещал новые данные о раненых нацгвардейцах
В Западной Вирджинии заявили, что уточнят данные о гибели нацгвардейцев