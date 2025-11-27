https://ria.ru/20251127/strelba-2057862026.html
Секретная служба США отказалась комментировать ситуацию в Вашингтоне
Сотрудники секретной службы США, работающие в центре Вашингтона, где произошло нападение на офицеров нацгвардии, отказывается комментировать текущую ситуацию,... РИА Новости, 27.11.2025
