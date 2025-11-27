Рейтинг@Mail.ru
Секретная служба США отказалась комментировать ситуацию в Вашингтоне - РИА Новости, 27.11.2025
00:18 27.11.2025
Секретная служба США отказалась комментировать ситуацию в Вашингтоне
в мире
вашингтон (штат)
сша
вашингтон (штат)
сша
2025
в мире, вашингтон (штат), сша
В мире, Вашингтон (штат), США
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Сотрудники секретной службы США, работающие в центре Вашингтона, где произошло нападение на офицеров нацгвардии, отказывается комментировать текущую ситуацию, передает корреспондент РИА Новости.
"Нет", - сказал один из сотрудников на просьбу прокомментировать ситуацию.
В среду полиция Вашингтона сообщила о стрельбе неподалеку от Белого дома, а позднее - о задержании злоумышленника. Глава МВБ Кристи Ноэм заявляла, что в инциденте пострадали два нацгвардейца. Позднее губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Моррисей заявил, что раненные при стрельбе в Вашингтоне служащие национальной гвардии скончались в больнице.
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Вашингтона
Вчера, 23:14
 
В миреВашингтон (штат)США
 
 
