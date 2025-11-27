ОДКБ отметила важность усилий по предотвращению гонки вооружений в космосе

"Отмечаем важность сохранения космоса для мирных целей в интересах будущих поколений и в связи с этим подчеркиваем востребованность активизации общих усилий по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) в целях скорейшего запуска переговоров по многостороннему юридически обязывающему инструменту по ПГВК, предусматривающему надежные гарантии неразмещения оружия в космическом пространстве и неприменения силы или угрозы силой в отношении или с использованием космических объектов", - говорится в декларации.