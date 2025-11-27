Рейтинг@Mail.ru
Страны ОДКБ договорились улучшать методы борьбы с вызовами - РИА Новости, 27.11.2025
11:59 27.11.2025
Страны ОДКБ договорились улучшать методы борьбы с вызовами
Страны ОДКБ договорились улучшать методы борьбы с вызовами
Страны ОДКБ нацелены на совершенствование механизмов борьбы с актуальными вызовами и угрозами региональной безопасности. РИА Новости, 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/lidery-2057969188.html
Страны ОДКБ договорились улучшать методы борьбы с вызовами

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ нацелены на совершенствование механизмов борьбы с актуальными вызовами и угрозами региональной безопасности.
Текст декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ опубликован на сайте Кремля.
"Выступаем за формирование системы международной информационной безопасности, основанной на принципах устава ООН, уважения суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела. Нацелены на совершенствование механизмов, направленных на повышение эффективности борьбы с актуальными вызовами и угрозами региональной безопасности", - говорится в декларации.
