https://ria.ru/20251127/strany-2057970281.html
Страны ОДКБ договорились улучшать методы борьбы с вызовами
Страны ОДКБ договорились улучшать методы борьбы с вызовами - РИА Новости, 27.11.2025
Страны ОДКБ договорились улучшать методы борьбы с вызовами
Страны ОДКБ нацелены на совершенствование механизмов борьбы с актуальными вызовами и угрозами региональной безопасности. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T11:59:00+03:00
2025-11-27T11:59:00+03:00
2025-11-27T11:59:00+03:00
в мире
одкб
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057920015_0:279:3143:2047_1920x0_80_0_0_e79fd705a6cac5030c6b1f261c1151a5.jpg
https://ria.ru/20251127/lidery-2057969188.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057920015_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_50ef2ad5eed04607030f7d282e33b0e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одкб, оон
Страны ОДКБ договорились улучшать методы борьбы с вызовами
Страны ОДКБ договорились улучшать методы борьбы с вызовами безопасности