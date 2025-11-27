Страны ОДКБ подчеркнули ценность победы во Второй мировой

"Сохраняя историческую память о героическом подвиге народов наших стран и уроках Второй мировой войны, подтверждаем неизменную ценность этой победы для будущих поколений. Подчеркиваем, что победа в самой разрушительной войне в истории человечества была достигнута благодаря единству, стойкости и героизму народов, внесших решающий вклад в разгром нацизма", - говорится в декларации.