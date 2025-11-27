https://ria.ru/20251127/strany-2057969049.html
Страны ОДКБ подчеркнули ценность победы во Второй мировой
Страны ОДКБ подчеркнули ценность победы во Второй мировой - РИА Новости, 27.11.2025
Страны ОДКБ подчеркнули ценность победы во Второй мировой
Страны ОДКБ подчеркивают ценность победы во Второй мировой войне для будущих поколений. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T11:57:00+03:00
2025-11-27T11:57:00+03:00
2025-11-27T11:57:00+03:00
в мире
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057930667_0:53:1281:773_1920x0_80_0_0_320b84b40c52a4e68da8cc9208b0ebef.jpg
https://ria.ru/20251127/odkb-2057962657.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057930667_122:0:1153:773_1920x0_80_0_0_08fdf5ebbf6b3cd5ef864077964ff5de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одкб
Страны ОДКБ подчеркнули ценность победы во Второй мировой
Страны ОДКБ в декларации подчеркнули ценность победы во Второй мировой
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ подчеркивают ценность победы во Второй мировой войне для будущих поколений.
Текст декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ
опубликован на сайте Кремля.
"Сохраняя историческую память о героическом подвиге народов наших стран и уроках Второй мировой войны, подтверждаем неизменную ценность этой победы для будущих поколений. Подчеркиваем, что победа в самой разрушительной войне в истории человечества была достигнута благодаря единству, стойкости и героизму народов, внесших решающий вклад в разгром нацизма", - говорится в декларации.