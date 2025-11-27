https://ria.ru/20251127/strany-2057961182.html
Страны ОДКБ обеспокоены продвижением военной инфраструктуры других союзов
Страны ОДКБ обеспокоены продвижением военной инфраструктуры других союзов - РИА Новости, 27.11.2025
Страны ОДКБ обеспокоены продвижением военной инфраструктуры других союзов
Страны ОДКБ выражают озабоченность в связи продвижением к границам государств организации военной инфраструктуры других военных союзов. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T11:45:00+03:00
2025-11-27T11:45:00+03:00
2025-11-27T11:48:00+03:00
в мире
бишкек
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057934421_0:186:3312:2048_1920x0_80_0_0_dbad8860d933d07d168ebaac0aea2fca.jpg
https://ria.ru/20251127/odkb-2057960164.html
бишкек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057934421_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_e087e1c049740745574087287a134286.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бишкек, одкб
Страны ОДКБ обеспокоены продвижением военной инфраструктуры других союзов
В ОДКБ выразили озабоченность продвижением военной инфраструктуры других союзов
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ выражают озабоченность в связи продвижением к границам государств организации военной инфраструктуры других военных союзов.
В четверг в Бишкеке
прошло заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
. Текст Декларации Совета опубликован на сайте
Кремля.
"Одновременно выражаем озабоченность в связи с обострением угроз и стратегических рисков, связанных с продвижением к границам государств – членов ОДКБ военно-стратегической инфраструктуры отдельных государств и стран, входящих в иные военные союзы и коалиции. Подчеркиваем неприемлемость размещения по периметру зоны ответственности ОДКБ систем вооружения, создающих угрозы коллективной безопасности", - говорится в документе.