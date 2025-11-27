https://ria.ru/20251127/stol-2058048774.html
Россия не видит Европу за столом переговоров по Украине, заявил МИД
Россия не видит Европу за столом переговоров по Украине, заявил МИД - РИА Новости, 27.11.2025
Россия не видит Европу за столом переговоров по Украине, заявил МИД
Россия не видит Европу за столом переговоров в рамках обсуждения плана президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T14:57:00+03:00
2025-11-27T14:57:00+03:00
2025-11-27T14:57:00+03:00
в мире
россия
европа
дональд трамп
александр грушко
украина
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20251127/ssha-2057996379.html
россия
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, дональд трамп, александр грушко, украина, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Европа, Дональд Трамп, Александр Грушко, Украина, Мирный план США по Украине
Россия не видит Европу за столом переговоров по Украине, заявил МИД
Грушко: Россия не видит Европу за столом переговоров по плану по Украине