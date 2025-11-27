https://ria.ru/20251127/ssha-2058183204.html
Генпрокурор США рассказала, что среди раненных у Белого дома была девушка
Генпрокурор США рассказала, что среди раненных у Белого дома была девушка - РИА Новости, 27.11.2025
Генпрокурор США рассказала, что среди раненных у Белого дома была девушка
Одним из бойцов нацгвардии, тяжело раненных вблизи Белого дома в среду, была девушка, заявила глава минюста и генпрокурор США Пэм Бонди. РИА Новости, 27.11.2025
Генпрокурор США рассказала, что среди раненных у Белого дома была девушка
Бонди: одним из тяжелораненых у Белого дома бойцов нацгвардии была девушка