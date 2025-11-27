Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор США рассказала, что среди раненных у Белого дома была девушка - РИА Новости, 27.11.2025
19:32 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/ssha-2058183204.html
Генпрокурор США рассказала, что среди раненных у Белого дома была девушка
Генпрокурор США рассказала, что среди раненных у Белого дома была девушка
Одним из бойцов нацгвардии, тяжело раненных вблизи Белого дома в среду, была девушка, заявила глава минюста и генпрокурор США Пэм Бонди. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T19:32:00+03:00
2025-11-27T19:32:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
афганистан
дональд трамп
стрельба у белого дома в вашингтоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997492453_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_4ff142eebd277f6e6b1b8834a8108ae5.jpg
https://ria.ru/20251127/bojtsy-2058122857.html
https://ria.ru/20251127/vashington-2058141124.html
сша
вашингтон (штат)
афганистан
в мире, сша, вашингтон (штат), афганистан, дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Вашингтон (штат), Афганистан, Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПамела Бонди
Памела Бонди - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Памела Бонди. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Одним из бойцов нацгвардии, тяжело раненных вблизи Белого дома в среду, была девушка, заявила глава минюста и генпрокурор США Пэм Бонди.
Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого. В результате стрельбы пострадали два нацгвардейца, они остаются в критическом состоянии.
"Хочу добавить кое что о девушке, она вызвалась быть там на День благодарения и работать", - сказала Бонди в эфире Fox News.
Она сообщила, что раненным военнослужащим была сделана операция, но не стала вдаваться в подробности об их состоянии.
Подозреваемый в стрельбе прибыл из Афганистана в сентябре 2021 года, сообщил ранее президент США Дональд Трамп. Нацгвардейцы были вооружены и при исполнении. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов. Трамп назвал случившееся актом террора.
В миреСШАВашингтон (штат)АфганистанДональд ТрампСтрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
