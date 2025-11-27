Рейтинг@Mail.ru
Мирный план США по Украине может снова измениться, считает Кулеба - РИА Новости, 27.11.2025
12:58 27.11.2025
Мирный план США по Украине может снова измениться, считает Кулеба
в мире, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, дмитрий кулеба, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дмитрий Кулеба, Мирный план США по Украине
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе дальнейших переговоров с Россией сокращенный ранее мирный план США может дополниться новыми условиями.
В понедельник газета Washington Post сообщила, что предлагаемый США план по мирному урегулированию на Украине после переговоров американцев с украинцами и европейцами в Женеве был сокращен с 28 до 19 пунктов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Число пунктов в мирном плане США по Украине сократилось до 22, заявил Трамп
26 ноября, 03:54
"Проблема 28-пунктного плана заключается в том, что после переговоров между Украиной и США он был сокращен до 19 пунктов. Но это не означает, что после переговоров с Россией он не может быть вновь расширен до 28, 30 или 35 пунктов", - заявил Кулеба в интервью испанской газете 20 Minutos.
Также он сообщил, что считает США партнером Украины, но отнюдь не союзником. "Украина сотрудничает с Вашингтоном как с партнером, но США отнюдь не являются ее союзником… Называть США союзником в данный момент было бы преувеличением", - подчеркнул дипломат.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Идет серьезный процесс по мирному урегулированию на Украине, заявил Песков
26 ноября, 18:03
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Во вторник Песков заявил, что Москва понимает, что в опубликованный текст плана Трампа по Украине вносятся коррективы. По его словам, России был передан набросок американского плана, он во многом соответствует духу Анкориджа. Песков добавил, что текст, который оказался у российской стороны, претерпел изменения. Россия ожидает, когда США поделятся планами по урегулированию, предпочтительно, по официальным каналам, заявил представитель Кремля. Песков не исключил, что в какой-то момент настанет время для контактов РФ и США по мирному плану, и назвал проект Трампа по урегулированию субстантивным.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Обвинят Москву". В США раскрыли план ЕС по срыву мира на Украине
Вчера, 09:37
 
В миреРоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинДмитрий КулебаМирный план США по Украине
 
 
