СМИ: Вэнс нашел слабое место Зеленского
11:34 27.11.2025 (обновлено: 22:41 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/ssha-2057955445.html
СМИ: Вэнс нашел слабое место Зеленского
СМИ: Вэнс нашел слабое место Зеленского
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие чиновники в Белом доме сочли, что Украина не сможет отказаться от плана по урегулированию из-за коррупционного скандала РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T11:34:00+03:00
2025-11-27T22:41:00+03:00
СМИ: Вэнс нашел слабое место Зеленского

Atlantic: США считают, что Украина не сможет отказаться от мирной сделки

Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие чиновники в Белом доме сочли, что Украина не сможет отказаться от плана по урегулированию из-за коррупционного скандала в сфере энергетики, сообщает журнал Atlantic.
"Вэнс и другие чиновники в Белом доме полагали, что это (скандал. — Прим. ред.) не позволит украинцам противостоять мирной сделке", — говорится в сообщении издания.
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
СМИ узнали, какую сделку США хотят заключить с Украиной
Вчера, 03:29
По данным журнала, Вэнс ранее выражал желание любой ценой добиться сделки по Украине, ему хотелось достичь этого до промежуточных выборов в Конгресс США в 2026 году.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза России, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с Россией этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
США добиваются от Киева публично принять за основу их план, пишет Bloomberg
23 ноября, 20:04
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает Россию, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Во вторник Песков заявил, что Москва понимает, что в опубликованный текст плана Трампа по Украине вносятся коррективы. По его словам, России был передан набросок американского плана, он во многом соответствует духу Анкориджа. Песков добавил, что текст, который оказался у российской стороны, претерпел изменения. Россия ожидает, когда США поделятся планами по урегулированию, предпочтительно по официальным каналам, заявил представитель Кремля. Песков не исключил, что в какой-то момент настанет время для контактов России и США по мирному плану, и назвал проект Трампа по урегулированию субстантивным.
Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
США считают, что понимают позицию России по Украине, заявил Рубио
23 ноября, 23:07
 
В мире Россия США Украина Дмитрий Песков Владимир Путин Мирный план США по Украине
 
 
