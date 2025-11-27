МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие чиновники в Белом доме сочли, что Украина не сможет отказаться от плана по урегулированию из-за коррупционного скандала в сфере энергетики, сообщает журнал Вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие чиновники в Белом доме сочли, что Украина не сможет отказаться от плана по урегулированию из-за коррупционного скандала в сфере энергетики, сообщает журнал Atlantic

"Вэнс и другие чиновники в Белом доме полагали, что это (скандал. — Прим. ред.) не позволит украинцам противостоять мирной сделке", — говорится в сообщении издания.

По данным журнала, Вэнс ранее выражал желание любой ценой добиться сделки по Украине, ему хотелось достичь этого до промежуточных выборов в Конгресс США в 2026 году.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза России, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с Россией этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает Россию, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.