В США приостановили обработку иммиграционных запросов граждан Афганистана
В США приостановили обработку иммиграционных запросов граждан Афганистана - РИА Новости, 27.11.2025
В США приостановили обработку иммиграционных запросов граждан Афганистана
Обработка иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана, приостанавливается на неопределенный срок, сообщила служба гражданства и иммиграции США... РИА Новости, 27.11.2025
