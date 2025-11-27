Рейтинг@Mail.ru
В США приостановили обработку иммиграционных запросов граждан Афганистана - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:16 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/ssha-2057899085.html
В США приостановили обработку иммиграционных запросов граждан Афганистана
В США приостановили обработку иммиграционных запросов граждан Афганистана - РИА Новости, 27.11.2025
В США приостановили обработку иммиграционных запросов граждан Афганистана
Обработка иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана, приостанавливается на неопределенный срок, сообщила служба гражданства и иммиграции США... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T07:16:00+03:00
2025-11-27T07:16:00+03:00
в мире
афганистан
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
стрельба у белого дома в вашингтоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978766_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15cce268a72b1cd3c09d208472235c63.jpg
https://ria.ru/20251127/tramp-2057890103.html
афганистан
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978766_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97651bcebf6b293f35e532a1c1ca96c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, Афганистан, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
В США приостановили обработку иммиграционных запросов граждан Афганистана

В США приостановили иммиграцию из-за нападения на нацгвардейцев

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Обработка иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана, приостанавливается на неопределенный срок, сообщила служба гражданства и иммиграции США (USCIS) на фоне нападения на служащих американской национальной гвардии в Вашингтоне.
"Обработка всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана, немедленно приостанавливается на неопределенный срок до дальнейшего рассмотрения протоколов безопасности и проверки", - говорится в заявлении USCIS на странице в соцсети X.
Нападение произошло в среду около 15.00 (23.00 мск) вблизи Белого дома. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого. В результате стрельбы пострадали два нацгвардейца, они остаются в критическом состоянии. Напавший прибыл из Афганистана в сентябре 2021 года, подтвердил ранее президент США Дональд Трамп.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Напавший на нацгвардейцев в Вашингтоне прибыл из Афганистана, заявил Трамп
Вчера, 05:40
 
В миреАфганистанВашингтон (штат)СШАДональд ТрампСтрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала