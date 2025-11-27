Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе призвали проверить всех допущенных в США граждан Афганистана
04:26 27.11.2025 (обновлено: 05:27 27.11.2025)
В конгрессе призвали проверить всех допущенных в США граждан Афганистана
в мире, афганистан, сша, вашингтон (штат), джо байден, государственный департамент сша, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, Афганистан, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Государственный департамент США, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
В конгрессе призвали проверить всех допущенных в США граждан Афганистана

Конгрессвуман Луна призвала проверить всех допущенных в США при Байдене афганцев

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна из-за сообщений о национальности стрелявшего в Вашингтоне в служащих национальной гвардии призвала проверить всех допущенных в страну при администрации экс-президента Джо Байдена афганских граждан.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый в стрельбе в центре Вашингтона, как предполагается, является гражданином Афганистана, который прибыл в США в 2021 году.
"Госдепартаменту необходимо незамедлительно проверить всех граждан Афганистана, получивших "специальные визы" во время бездарного вывода войск Байденом из Афганистана. Какого черта администрация Байдена сочла приемлемым спешно проводить проверку тысяч мужчин призывного возраста?" - написала республиканка в социальной сети Х.
В миреАфганистанСШАВашингтон (штат)Джо БайденГосударственный департамент СШАСтрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
