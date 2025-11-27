https://ria.ru/20251127/ssha-2057882601.html
В конгрессе призвали проверить всех допущенных в США граждан Афганистана
В конгрессе призвали проверить всех допущенных в США граждан Афганистана
Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна из-за сообщений о национальности стрелявшего в Вашингтоне в служащих национальной гвардии призвала... РИА Новости, 27.11.2025
в мире, афганистан, сша, вашингтон (штат), джо байден, государственный департамент сша, стрельба у белого дома в вашингтоне
В конгрессе призвали проверить всех допущенных в США граждан Афганистана
Конгрессвуман Луна призвала проверить всех допущенных в США при Байдене афганцев