В конгрессе призвали проверить всех допущенных в США граждан Афганистана

ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна из-за сообщений о национальности стрелявшего в Вашингтоне в служащих национальной гвардии призвала проверить всех допущенных в страну при администрации экс-президента Джо Байдена афганских граждан.