СМИ узнали, какую сделку США хотят заключить с Украиной
СМИ узнали, какую сделку США хотят заключить с Украиной - РИА Новости, 27.11.2025
СМИ узнали, какую сделку США хотят заключить с Украиной
27.11.2025

Госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам, что Вашингтон хочет заключить мирное соглашение по Украине, прежде чем согласиться на какие-либо гарантии безопасности для Киева, сообщает издание Politico.
2025-11-27T03:29:00+03:00
2025-11-27T03:29:00+03:00
2025-11-27T03:30:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
марко рубио
владимир путин
дмитрий песков
politico
россия
сша
киев
2025
ru-RU
СМИ узнали, какую сделку США хотят заключить с Украиной
Politico: США хотят заключить с Украиной сделку до гарантий по безопасности
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам, что Вашингтон хочет заключить мирное соглашение по Украине, прежде чем согласиться на какие-либо гарантии безопасности для Киева, сообщает издание Politico.
"Рубио
заявил европейским союзникам, что США
хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласятся на какие-либо гарантии безопасности для Украины", - говорится в публикации.
По словам источника издания, Рубио также широко упомянул несколько других вопросов, которые необходимо решить после заключения соглашения, европейцы сочли, что речь идет о территориальной целостности Украины
и замороженных активах РФ
.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.