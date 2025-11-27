Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, какую сделку США хотят заключить с Украиной
03:29 27.11.2025
СМИ узнали, какую сделку США хотят заключить с Украиной
СМИ узнали, какую сделку США хотят заключить с Украиной
СМИ узнали, какую сделку США хотят заключить с Украиной

Politico: США хотят заключить с Украиной сделку до гарантий по безопасности

Здание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам, что Вашингтон хочет заключить мирное соглашение по Украине, прежде чем согласиться на какие-либо гарантии безопасности для Киева, сообщает издание Politico.
"Рубио заявил европейским союзникам, что США хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласятся на какие-либо гарантии безопасности для Украины", - говорится в публикации.
Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы. 23 ноября 2025
Для утверждения плана по Украине нужно согласие России, заявил Рубио
23 ноября, 23:02
По словам источника издания, Рубио также широко упомянул несколько других вопросов, которые необходимо решить после заключения соглашения, европейцы сочли, что речь идет о территориальной целостности Украины и замороженных активах РФ.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы
США считают, что понимают позицию России по Украине, заявил Рубио
23 ноября, 23:07
 
В мире Россия США Киев Марко Рубио Владимир Путин Дмитрий Песков Politico
 
 
