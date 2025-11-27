https://ria.ru/20251127/ssha-2057875065.html
Белый дом оскорбил журналистку за критику отправки нацгвардии в Вашингтон
Белый дом после стрельбы в двух нацгвардейцев в центре Вашингтона назвал больным и отвратительным упырем журналисту, которая заявила об отсутствии необходимости РИА Новости, 27.11.2025
ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости.
Белый дом после стрельбы в двух нацгвардейцев в центре Вашингтона назвал
больным и отвратительным упырем журналисту, которая заявила об отсутствии необходимости размещать национальную гвардию в американской столице.
Ранее американская журналистка Джейн Майер в социальной сети Х выразила мнение, что национальная гвардия никогда не должна была размещаться в Вашингтоне, назвав соответствующее решение федеральных властей политическим шоу.
"Больной, отвратительный упырь", - прокомментировали в ответ публикацию Майер в Белом доме.
Ранее Белый дом и близлежащие участки в центре Вашингтона оцепили из-за стрельбы в нацгвардейцев рядом с резиденцией президента США, передавал корреспондент РИА Новости.
Стрельба произошла в среду неподалеку от Белого дома. Президент США Дональд Трамп
сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен.
Губернатор штата Западная Вирджиния сначала заявил о гибели пострадавших офицеров, но потом отметил, что поступают противоречивые сообщения об их состоянии.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон
"абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.