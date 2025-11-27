Белый дом оскорбил журналистку за критику отправки нацгвардии в Вашингтон

ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Белый дом после стрельбы в двух нацгвардейцев в центре Вашингтона Белый дом после стрельбы в двух нацгвардейцев в центре Вашингтона назвал больным и отвратительным упырем журналисту, которая заявила об отсутствии необходимости размещать национальную гвардию в американской столице.

Ранее американская журналистка Джейн Майер в социальной сети Х выразила мнение, что национальная гвардия никогда не должна была размещаться в Вашингтоне, назвав соответствующее решение федеральных властей политическим шоу.

"Больной, отвратительный упырь", - прокомментировали в ответ публикацию Майер в Белом доме.

Ранее Белый дом и близлежащие участки в центре Вашингтона оцепили из-за стрельбы в нацгвардейцев рядом с резиденцией президента США, передавал корреспондент РИА Новости.

Стрельба произошла в среду неподалеку от Белого дома. Президент США Дональд Трамп сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен.

Губернатор штата Западная Вирджиния сначала заявил о гибели пострадавших офицеров, но потом отметил, что поступают противоречивые сообщения об их состоянии.