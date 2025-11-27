Кевину Спейси предстоит очередная судебная тяжба в Лондоне, пишут СМИ

ЛОНДОН, 27 ноя - РИА Новости. Голливудскому актеру Кевину Спейси в 2026 году предстоит очередная судебная тяжба в Лондоне по обвинениям в сексуальном насилии в отношении якобы трех жертв, сообщает газета Голливудскому актеру Кевину Спейси в 2026 году предстоит очередная судебная тяжба в Лондоне по обвинениям в сексуальном насилии в отношении якобы трех жертв, сообщает газета Daily Record

В среду в Высоком суде Лондона состоялось досудебное слушание по делу о якобы насилии Спейси в отношении трех жертв в период с 2000 по 2015 год, когда он был художественным руководителем лондонского театра "Олд Вик" (Old Viс Theatre).

"Как было заявлено в Высоком суде, тяжба между актером Кевином Спейси и тремя мужчинами, которые утверждают, что он подвергал их сексуальному насилию, начнется в октябре следующего года", - пишет издание.

Один из истцов - Руари Кэннон - отказался от анонимности и подал иск не только против Спейси, но и против театра.

Сам Спейси отрицает обвинения.

В мае 2022 года власти Великобритании предъявили актеру обвинения в сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин, однако в июле 2023 года суд присяжных в Лондоне вынес решение об оправдании Спейси по этому делу.