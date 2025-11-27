https://ria.ru/20251127/speysi-2057870304.html
Кевину Спейси предстоит очередная судебная тяжба в Лондоне, пишут СМИ
Кевину Спейси предстоит очередная судебная тяжба в Лондоне, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2025
Кевину Спейси предстоит очередная судебная тяжба в Лондоне, пишут СМИ
27.11.2025
ЛОНДОН, 27 ноя - РИА Новости.
Голливудскому актеру Кевину Спейси в 2026 году предстоит очередная судебная тяжба в Лондоне по обвинениям в сексуальном насилии в отношении якобы трех жертв, сообщает газета Daily Record
.
В среду в Высоком суде Лондона
состоялось досудебное слушание по делу о якобы насилии Спейси
в отношении трех жертв в период с 2000 по 2015 год, когда он был художественным руководителем лондонского театра "Олд Вик" (Old Viс Theatre).
"Как было заявлено в Высоком суде, тяжба между актером Кевином Спейси и тремя мужчинами, которые утверждают, что он подвергал их сексуальному насилию, начнется в октябре следующего года", - пишет издание.
Один из истцов - Руари Кэннон - отказался от анонимности и подал иск не только против Спейси, но и против театра.
Сам Спейси отрицает обвинения.
В мае 2022 года власти Великобритании
предъявили актеру обвинения в сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин, однако в июле 2023 года суд присяжных в Лондоне вынес решение об оправдании Спейси по этому делу.
Сам актер заявлял, что его мир рухнул, когда против него были выдвинуты обвинения в домогательствах: он лишился работы и своей репутации. Газета Telegraph пишет, что несмотря на снятые обвинения, двухкратный обладатель премии "Оскар" с 2017 года фактически находится в черном списке кино- и театральной индустрии.