27.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:30 27.11.2025
ВСУ пытаются компенсировать потери в 81-й бригаде за счет наемников
ВСУ пытаются компенсировать потери в 81-й бригаде за счет наемников - РИА Новости, 27.11.2025
ВСУ пытаются компенсировать потери в 81-й бригаде за счет наемников
ВСУ пытаются компенсировать большие потери в 81-й аэромобильной бригаде за счет наемников, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 27.11.2025
донбасс
россия
украина
донбасс, россия, украина, сергей бойко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Украина, Сергей Бойко, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ пытаются компенсировать потери в 81-й бригаде за счет наемников

В 81-й бригаде ВСУ открыто больше всего вакансий для иностранных наемников

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ пытаются компенсировать большие потери в 81-й аэромобильной бригаде за счет наемников, выяснило РИА Новости.
Военнослужащие 3-й общевойсковой армии группировки войск "Южная" 21 ноября сообщили РИА Новости, что взяли в плен группу ВСУ из 81-й бригады под Северском, за который идут бои в Донбассе.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Мирошник рассказал, что иностранные наемники везут с Украины
24 ноября, 00:21
На интернет-ресурсах структуры, отвечающей за вербовку иностранцев в ВСУ, наибольшее количество вакансий открыто именно в 81-й аэромобильной бригаде. При этом 11 из 16 вакансий - по боевым специальностям, а остальные - по инженерно-техническим.
В конце сентября пленный военнослужащий 81-й бригады ВСУ Сергей Бойко* рассказал РИА Новости, что командование подразделения отказывается менять солдат на позициях под Северском, за который идут бои в Донбассе, мотивируя это тем, что они находятся в окружении российской армии.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
* Включен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
