ВСУ пытаются компенсировать потери в 81-й бригаде за счет наемников

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ пытаются компенсировать большие потери в 81-й аэромобильной бригаде за счет наемников, выяснило РИА Новости.
24 ноября, 00:21
На интернет-ресурсах структуры, отвечающей за вербовку иностранцев в ВСУ, наибольшее количество вакансий открыто именно в 81-й аэромобильной бригаде. При этом 11 из 16 вакансий - по боевым специальностям, а остальные - по инженерно-техническим.
В конце сентября пленный военнослужащий 81-й бригады ВСУ Сергей Бойко* рассказал РИА Новости, что командование подразделения отказывается менять солдат на позициях под Северском, за который идут бои в Донбассе, мотивируя это тем, что они находятся в окружении российской армии.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
* Включен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
