ВС России уничтожили диверсионную группу ВСУ вблизи линии соприкосновения

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ефрейтор российских Вооруженных сил Данила Филичкин ударом FPV-дрона уничтожил обнаруженную им диверсионную группу ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения, сообщили в Минобороны РФ.

Филичкин выполнял задачи по охране и обороне с воздуха в районе дислокации российских войск вблизи линии боевого соприкосновения.

"В процессе воздушной разведки ефрейтор Филичкин обнаружил приближение вражеской диверсионной группы противника, которая скрытно подбиралась к российским позициям", - говорится в сообщении.

Он немедленно доложил об этом командованию, сменил коптер-разведчик на FPV-дрон с боевым снарядом и направил его в сторону противника.

"Используя высокий уровень профессионализма и навыки управления дроном, Филичкин ударил по противнику, что привело к их полному уничтожению", - добавили в МО РФ