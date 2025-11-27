Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили диверсионную группу ВСУ вблизи линии соприкосновения - РИА Новости, 27.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:44 27.11.2025
ВС России уничтожили диверсионную группу ВСУ вблизи линии соприкосновения
Ефрейтор российских Вооруженных сил Данила Филичкин ударом FPV-дрона уничтожил обнаруженную им диверсионную группу ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения,... РИА Новости, 27.11.2025
ВС России уничтожили диверсионную группу ВСУ вблизи линии соприкосновения

© РИА Новости / Павел Лисицын
Оператор FPV-дрона
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ефрейтор российских Вооруженных сил Данила Филичкин ударом FPV-дрона уничтожил обнаруженную им диверсионную группу ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения, сообщили в Минобороны РФ.
Филичкин выполнял задачи по охране и обороне с воздуха в районе дислокации российских войск вблизи линии боевого соприкосновения.
Российский военнослужащий
Боец уничтожил дрон ВСУ противопехотной миной
25 ноября, 06:09
25 ноября, 06:09
"В процессе воздушной разведки ефрейтор Филичкин обнаружил приближение вражеской диверсионной группы противника, которая скрытно подбиралась к российским позициям", - говорится в сообщении.
Он немедленно доложил об этом командованию, сменил коптер-разведчик на FPV-дрон с боевым снарядом и направил его в сторону противника.
"Используя высокий уровень профессионализма и навыки управления дроном, Филичкин ударил по противнику, что привело к их полному уничтожению", - добавили в МО РФ.
Благодаря этому диверсионная операция ВСУ по нанесению удара стратегически важным объектам российских подразделений была предотвращена, отметили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
