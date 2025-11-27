https://ria.ru/20251127/spetsoperatsiya-2057869791.html
ВС России уничтожили диверсионную группу ВСУ вблизи линии соприкосновения
Ефрейтор российских Вооруженных сил Данила Филичкин ударом FPV-дрона уничтожил обнаруженную им диверсионную группу ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения,... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T01:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Ефрейтор Филичкин ударом дрона уничтожил диверсантов ВСУ у линии соприкосновения
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ефрейтор российских Вооруженных сил Данила Филичкин ударом FPV-дрона уничтожил обнаруженную им диверсионную группу ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения, сообщили в Минобороны РФ.
Филичкин выполнял задачи по охране и обороне с воздуха в районе дислокации российских войск вблизи линии боевого соприкосновения.
"В процессе воздушной разведки ефрейтор Филичкин обнаружил приближение вражеской диверсионной группы противника, которая скрытно подбиралась к российским позициям", - говорится в сообщении.
Он немедленно доложил об этом командованию, сменил коптер-разведчик на FPV-дрон с боевым снарядом и направил его в сторону противника.
"Используя высокий уровень профессионализма и навыки управления дроном, Филичкин ударил по противнику, что привело к их полному уничтожению", - добавили в МО РФ
Благодаря этому диверсионная операция ВСУ
по нанесению удара стратегически важным объектам российских подразделений была предотвращена, отметили в ведомстве.