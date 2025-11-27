https://ria.ru/20251127/soyuz-2057990559.html
Корабль "Союз МС-28" с двумя российскими космонавтами вышел на орбиту
Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с космодрома Байконур, вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-28", на котором двое россиян и американец доберутся до... РИА Новости, 27.11.2025
Корабль "Союз МС-28" с двумя космонавтами и астронавтом вышел на орбиту