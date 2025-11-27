Корабль "Союз МС-28" с двумя российскими космонавтами вышел на орбиту

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 27 ноя – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с космодрома Байконур, вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-28", на котором двое россиян и американец доберутся до Международной космической станции, передаёт корреспондент РИА Новости.

Миссия экипажа корабля на МКС должна продлиться 242 дня. По российской программе запланированы более 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос в апреле и июне 2026 года.