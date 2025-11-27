Рейтинг@Mail.ru
Корабль "Союз МС-28" с двумя российскими космонавтами вышел на орбиту
12:43 27.11.2025 (обновлено: 12:50 27.11.2025)
Корабль "Союз МС-28" с двумя российскими космонавтами вышел на орбиту
Корабль "Союз МС-28" с двумя российскими космонавтами вышел на орбиту
Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с космодрома Байконур, вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-28", на котором двое россиян и американец доберутся до...
земля, сергей кудь-сверчков, сергей микаев, кристофер уильямс, роскосмос, наса
Земля, Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Кристофер Уильямс, Роскосмос, НАСА
Корабль "Союз МС-28" с двумя российскими космонавтами вышел на орбиту

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 27 ноя – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с космодрома Байконур, вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-28", на котором двое россиян и американец доберутся до Международной космической станции, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ракета стартовала в 12.28 мск. Как ожидается, за время полёта он сделает два оборота вокруг Земли и достигнет МКС за 3 часа 10 минут.
На борту "Союза МС-28" космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс.
Миссия экипажа корабля на МКС должна продлиться 242 дня. По российской программе запланированы более 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос в апреле и июне 2026 года.
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура
