Нацгвардия продолжила патрулировать улицы Вашингтона после стрельбы

ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Солдаты нацгвардии продолжают патрулировать улицы Вашингтона на фоне нападения на их коллег в центре американской столицы, передает корреспондент РИА Новости.

В районе Джорджтаун, находящемся в западной части Вашингтона, присутствие солдат нацгвардии сохраняется в том же количестве, что и раньше.

На просьбы прокомментировать меры безопасности в городе на фоне недавней стрельбы солдаты нацгвардии отвечают отказом.

При этом усиления присутствия сотрудников полиции и других органов правопорядка не наблюдается.

Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа . Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого.

Глава МВБ Кристи Ноэм заявляла, что в результате стрельбы пострадали два нацгвардейца. Директор ФБР Кэш Патель сообщила, что раненные при стрельбе в центре Вашингтона сотрудники нацгвардии остаются в критическом состоянии.

Реакция самого Трампа не заставила себя долго ждать: спустя полчаса после первых сообщений об инциденте он опубликовал заявление в своей соцсети Truth Social, где назвал животным стрелявшего в служащих национальной гвардии и пообещал, что подозреваемый заплатит высокую цену.

Расследование стрельбы по нацгвардейцам возле Белого дома в центре Вашингтона возглавит ФБР вместе с секретной службой и другими ведомствами, сообщил глава бюро.

Власти считают, что стрелявший по нацгвардейцам в Вашингтоне действовал один. Он остается в больнице после полученных ранений, заявил помощник шефа полиции по спецоперациям Департамента столичной полиции Джеффри Кэролл.