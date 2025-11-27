Рейтинг@Mail.ru
Нацгвардия продолжила патрулировать улицы Вашингтона после стрельбы - РИА Новости, 27.11.2025
03:37 27.11.2025
Нацгвардия продолжила патрулировать улицы Вашингтона после стрельбы
Нацгвардия продолжила патрулировать улицы Вашингтона после стрельбы - РИА Новости, 27.11.2025
Нацгвардия продолжила патрулировать улицы Вашингтона после стрельбы
Солдаты нацгвардии продолжают патрулировать улицы Вашингтона на фоне нападения на их коллег в центре американской столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T03:37:00+03:00
2025-11-27T03:37:00+03:00
в мире, сша, дональд трамп, кэш патель, фбр, вашингтон
В мире, США, Дональд Трамп, Кэш Патель, ФБР, Вашингтон
Нацгвардия продолжила патрулировать улицы Вашингтона после стрельбы

Нацгвардейцы продолжают патрулировать улицы Вашингтона после стрельбы в центре

© ФотоОбстановка в Вашингтоне, где произошла стрельба
Обстановка в Вашингтоне, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото
Обстановка в Вашингтоне, где произошла стрельба
ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Солдаты нацгвардии продолжают патрулировать улицы Вашингтона на фоне нападения на их коллег в центре американской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
В районе Джорджтаун, находящемся в западной части Вашингтона, присутствие солдат нацгвардии сохраняется в том же количестве, что и раньше.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Секретная служба США отказалась комментировать ситуацию в Вашингтоне
00:18
На просьбы прокомментировать меры безопасности в городе на фоне недавней стрельбы солдаты нацгвардии отвечают отказом.
При этом усиления присутствия сотрудников полиции и других органов правопорядка не наблюдается.
Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого.
Глава МВБ Кристи Ноэм заявляла, что в результате стрельбы пострадали два нацгвардейца. Директор ФБР Кэш Патель сообщила, что раненные при стрельбе в центре Вашингтона сотрудники нацгвардии остаются в критическом состоянии.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
У Белого дома в Вашингтоне усилили охрану после стрельбы в нацгвардейцев
00:15
Реакция самого Трампа не заставила себя долго ждать: спустя полчаса после первых сообщений об инциденте он опубликовал заявление в своей соцсети Truth Social, где назвал животным стрелявшего в служащих национальной гвардии и пообещал, что подозреваемый заплатит высокую цену.
Расследование стрельбы по нацгвардейцам возле Белого дома в центре Вашингтона возглавит ФБР вместе с секретной службой и другими ведомствами, сообщил глава бюро.
Власти считают, что стрелявший по нацгвардейцам в Вашингтоне действовал один. Он остается в больнице после полученных ранений, заявил помощник шефа полиции по спецоперациям Департамента столичной полиции Джеффри Кэролл.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
СМИ: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне мог быть из Афганистана
03:10
 
В миреСШАДональд ТрампКэш ПательФБРВашингтон
 
 
