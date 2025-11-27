https://ria.ru/20251127/sochi-2057966832.html
В Сочи ищут подростков, запустивших фейерверки на мемориале
В Сочи ищут подростков, запустивших фейерверки на мемориале - РИА Новости, 27.11.2025
В Сочи ищут подростков, запустивших фейерверки на мемориале
Полиция Сочи разыскивает подростков, запустивших фейерверки в памятник "Три солдата" в парке Победы Адлерского района курорта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T11:53:00+03:00
2025-11-27T11:53:00+03:00
2025-11-27T12:29:00+03:00
происшествия
сочи
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057968038_0:189:808:644_1920x0_80_0_0_81da3cd56d0a341e803c189b869f2a84.jpg
https://ria.ru/20250717/primore-2029635079.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057968038_0:69:808:675_1920x0_80_0_0_276382eee8291271471e4a6c90afbd51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Сочи ищут подростков, запустивших фейерверки на мемориале
В Сочи подростки запустили фейерверки в памятник "Три солдата" в парке Победы