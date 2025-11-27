Рейтинг@Mail.ru
В Сочи ищут подростков, запустивших фейерверки на мемориале - РИА Новости, 27.11.2025
11:53 27.11.2025 (обновлено: 12:29 27.11.2025)
В Сочи ищут подростков, запустивших фейерверки на мемориале
В Сочи ищут подростков, запустивших фейерверки на мемориале - РИА Новости, 27.11.2025
В Сочи ищут подростков, запустивших фейерверки на мемориале
Полиция Сочи разыскивает подростков, запустивших фейерверки в памятник "Три солдата" в парке Победы Адлерского района курорта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД... РИА Новости, 27.11.2025
происшествия, сочи, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Сочи ищут подростков, запустивших фейерверки на мемориале

В Сочи подростки запустили фейерверки в памятник "Три солдата" в парке Победы

© Кадр видео из соцсетейПодростки запустили фейерверки в памятник "Три солдата" в парке Победы Адлерского района Сочи
Подростки запустили фейерверки в памятник Три солдата в парке Победы Адлерского района Сочи - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Кадр видео из соцсетей
Подростки запустили фейерверки в памятник "Три солдата" в парке Победы Адлерского района Сочи
СОЧИ, 27 ноя - РИА Новости. Полиция Сочи разыскивает подростков, запустивших фейерверки в памятник "Три солдата" в парке Победы Адлерского района курорта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"Подростки запускали фейерверки в памятник "Три солдата" в парке Победы Адлерского района. Сотрудниками УВД по городу Сочи по данному факту проводится проверка, устанавливаются личности причастных к инциденту", - говорится в сообщении.
Полицейские выявили случившееся из видеозаписи, опубликованной в интернете, уточняет ведомство.
Ребенок на мемориале воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в Артеме Приморского края - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В Приморье ребенок прошелся по плитам мемориала погибшим воинам
17 июля, 10:41
 
ПроисшествияСочиКраснодарский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
