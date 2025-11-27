https://ria.ru/20251127/sochi-2057903419.html
В Сочи объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Сочи, сообщил мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости, 27.11.2025
