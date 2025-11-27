Спасенную под Истрой собаку отмыли от мазута

"Животное с тоскливым взглядом и грязной шёрсткой тронуло сердца многих - пёсику сопереживали и беспокоились о его судьбе. Сегодня бродягу не узнать. Он находится в приюте, где его после ветеринарных процедур помыли, накормили и окружили вниманием. Первый стресс позади, и собака понемногу учится снова доверять людям", - информирует "Мособлпожспас".