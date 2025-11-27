Спасенную под Истрой собаку отмыли от мазута

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Спасенная накануне из ямы с мазутом в городском округе Истра бездомная собака находится в приюте, ее отмыли, и она учится снова доверять людям, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале.
В среду в селе Павловская Слобода женщина услышала лай и плеск из заброшенных помещений. Затем она увидела, что полном воды и мазута углублении застрял пёс. Животное не могло выбраться самостоятельно и жалобно скулило. Прибывшие по вызову специалисты 227-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспас", несмотря на сложные условия и ограниченное пространство, вытащили дворнягу из жижи и отнесли её в безопасное место. После этого спасенного пса передали представителям службы по отлову безнадзорных животных для дальнейшего осмотра и ухода.
"Животное с тоскливым взглядом и грязной шёрсткой тронуло сердца многих - пёсику сопереживали и беспокоились о его судьбе. Сегодня бродягу не узнать. Он находится в приюте, где его после ветеринарных процедур помыли, накормили и окружили вниманием. Первый стресс позади, и собака понемногу учится снова доверять людям", - информирует "Мособлпожспас".
