США хотят мира по Украине до согласия на гарантии безопасности, пишут СМИ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:29 27.11.2025 (обновлено: 08:56 27.11.2025)
США хотят мира по Украине до согласия на гарантии безопасности, пишут СМИ
США хотят мира по Украине до согласия на гарантии безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2025
США хотят мира по Украине до согласия на гарантии безопасности, пишут СМИ
Госсекретарь Марко Рубио рассказал ЕС о желании Вашингтона прийти к договору об урегулировании до согласия на гарантии безопасности для Киева, пишет Politico. РИА Новости, 27.11.2025
США хотят мира по Украине до согласия на гарантии безопасности, пишут СМИ

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента в Вашингтоне
Здание Госдепартамента в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио рассказал ЕС о желании Вашингтона прийти к договору об урегулировании до согласия на гарантии безопасности для Киева, пишет Politico.
"Рубио заявил европейским союзникам, что США хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласятся на какие-либо гарантии безопасности для Украины", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп
Украина должна пойти на сделку из-за превосходства России, заявил Трамп
26 ноября, 03:43
По словам собеседника издания, глава Госдепа также упомянул несколько других вопросов, которые необходимо решить после заключения договора.
Европейцы сочли, что речь идет о территориальной целостности Украины и замороженных активах России, говорится в публикации.
Ушаков о встрече представителей России, Украины и США в Абу-Даби
Ушаков рассказал о переговорах представителей России, США и Украины
26 ноября, 11:42

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

Изображение сгенерировано ИИ
Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа
26 ноября, 08:00
В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС, среди прочего, предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Изображение сгенерировано ИИ
Как соскочить с крючка. У Зеленского есть первые успехи
24 ноября, 08:00
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Изображение сгенерировано ИИ
"Он должен уйти": Европа пошла войной на "главного союзника России"
26 ноября, 14:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияМарко РубиоВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
