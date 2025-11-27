СМИ: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне мог быть из Афганистана

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в центре Вашингтона, как предполагается, является гражданином Афганистана, сообщает телеканал Подозреваемый в стрельбе в центре Вашингтона, как предполагается, является гражданином Афганистана, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Подозреваемый... как предполагается, является гражданином Афганистана", - говорится в публикации.

© AP Photo Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне

Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа . Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого.

Глава МВБ Кристи Ноэм заявляла, что в результате стрельбы пострадали два нацгвардейца. Директор ФБР Кэш Патель сообщила, что раненные при стрельбе в центре Вашингтона сотрудники нацгвардии остаются в критическом состоянии.

Реакция самого Трампа не заставила себя долго ждать: спустя полчаса после первых сообщений об инциденте он опубликовал заявление в своей соцсети Truth Social, где назвал животным стрелявшего в служащих национальной гвардии и пообещал, что подозреваемый заплатит высокую цену.

Расследование стрельбы по нацгвардейцам возле Белого дома в центре Вашингтона возглавит ФБР вместе с секретной службой и другими ведомствами, сообщил глава бюро.

Власти считают, что стрелявший по нацгвардейцам в Вашингтоне действовал один. Он остается в больнице после полученных ранений, заявил помощник шефа полиции по спецоперациям Департамента столичной полиции Джеффри Кэролл.