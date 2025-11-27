Рейтинг@Mail.ru
СМИ: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне мог быть из Афганистана - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/smi-2057876531.html
СМИ: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне мог быть из Афганистана
СМИ: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне мог быть из Афганистана - РИА Новости, 27.11.2025
СМИ: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне мог быть из Афганистана
Подозреваемый в стрельбе в центре Вашингтона, как предполагается, является гражданином Афганистана, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T03:10:00+03:00
2025-11-27T03:10:00+03:00
в мире
афганистан
сша
дональд трамп
кэш патель
фбр
вашингтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057857384_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6e0a1eda2941723ca5fe07ac30b5fa79.jpg
https://ria.ru/20251127/strelba-2057869972.html
https://ria.ru/20251127/vashington-2057869430.html
афганистан
сша
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057857384_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ff286483ec55bbe75bb05c612597424e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, сша, дональд трамп, кэш патель, фбр, вашингтон
В мире, Афганистан, США, Дональд Трамп, Кэш Патель, ФБР, Вашингтон
СМИ: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне мог быть из Афганистана

CBS: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне может быть гражданином Афганистана

© AP PhotoОбстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в центре Вашингтона, как предполагается, является гражданином Афганистана, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Подозреваемый... как предполагается, является гражданином Афганистана", - говорится в публикации.
© AP PhotoОбстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого.
Глава МВБ Кристи Ноэм заявляла, что в результате стрельбы пострадали два нацгвардейца. Директор ФБР Кэш Патель сообщила, что раненные при стрельбе в центре Вашингтона сотрудники нацгвардии остаются в критическом состоянии.
Реакция самого Трампа не заставила себя долго ждать: спустя полчаса после первых сообщений об инциденте он опубликовал заявление в своей соцсети Truth Social, где назвал животным стрелявшего в служащих национальной гвардии и пообещал, что подозреваемый заплатит высокую цену.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В полиции рассказали о состоянии подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне
01:48
Расследование стрельбы по нацгвардейцам возле Белого дома в центре Вашингтона возглавит ФБР вместе с секретной службой и другими ведомствами, сообщил глава бюро.
Власти считают, что стрелявший по нацгвардейцам в Вашингтоне действовал один. Он остается в больнице после полученных ранений, заявил помощник шефа полиции по спецоперациям Департамента столичной полиции Джеффри Кэролл.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Информации о сроках снятия оцепления с Белого дома пока нет
01:40
 
В миреАфганистанСШАДональд ТрампКэш ПательФБРВашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала