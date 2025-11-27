https://ria.ru/20251127/smi-2057876531.html
СМИ: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне мог быть из Афганистана
СМИ: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне мог быть из Афганистана - РИА Новости, 27.11.2025
СМИ: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне мог быть из Афганистана
Подозреваемый в стрельбе в центре Вашингтона, как предполагается, является гражданином Афганистана, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T03:10:00+03:00
2025-11-27T03:10:00+03:00
2025-11-27T03:10:00+03:00
в мире
афганистан
сша
дональд трамп
кэш патель
фбр
вашингтон
афганистан
сша
вашингтон
СМИ: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне мог быть из Афганистана
CBS: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне может быть гражданином Афганистана
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Подозреваемый в стрельбе в центре Вашингтона, как предполагается, является гражданином Афганистана, сообщает телеканал CBS
со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Подозреваемый... как предполагается, является гражданином Афганистана", - говорится в публикации.
Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа
. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого.
Глава МВБ Кристи Ноэм заявляла, что в результате стрельбы пострадали два нацгвардейца. Директор ФБР Кэш Патель
сообщила, что раненные при стрельбе в центре Вашингтона сотрудники нацгвардии остаются в критическом состоянии.
Реакция самого Трампа не заставила себя долго ждать: спустя полчаса после первых сообщений об инциденте он опубликовал заявление в своей соцсети Truth Social, где назвал животным стрелявшего в служащих национальной гвардии и пообещал, что подозреваемый заплатит высокую цену.
Расследование стрельбы по нацгвардейцам возле Белого дома в центре Вашингтона возглавит ФБР вместе с секретной службой и другими ведомствами, сообщил глава бюро.
Власти считают, что стрелявший по нацгвардейцам в Вашингтоне действовал один. Он остается в больнице после полученных ранений, заявил помощник шефа полиции по спецоперациям Департамента столичной полиции Джеффри Кэролл.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.