Глава МО Италии заявил, что внесет в парламент проект о военной службе - РИА Новости, 27.11.2025
19:05 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/sluzhba-2058174380.html
Глава МО Италии заявил, что внесет в парламент проект о военной службе
Глава МО Италии заявил, что внесет в парламент проект о военной службе - РИА Новости, 27.11.2025
Глава МО Италии заявил, что внесет в парламент проект о военной службе
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто допустил возможность введения в стране добровольной военной службы, он намерен представить соответствующий законопроект... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T19:05:00+03:00
2025-11-27T19:05:00+03:00
в мире
италия
россия
франция
владимир путин
эммануэль макрон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_0:6:640:366_1920x0_80_0_0_a023b93b36a457d0d55a57566cf21bb1.jpg
италия
россия
франция
в мире, италия, россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, нато
В мире, Италия, Россия, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, НАТО
Глава МО Италии заявил, что внесет в парламент проект о военной службе

Глава МО Италии Крозетто внесет в парламент проект закона о военной службе

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто допустил возможность введения в стране добровольной военной службы, он намерен представить соответствующий законопроект для обсуждения кабмину, а затем внести его в парламент страны.
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг объявил о введении в стране со следующего лета добровольной военной службы для молодежи.
Президент Франции Эммануэль Макрон проводит смотр военнослужащих и учащихся армейской школы на военной базе в Варсесе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Во Франции введут добровольную военную службу
Вчера, 14:17
"Если парламент примет такое решение, то да. Я планирую представить сначала Совету министров, а затем парламенту версию законопроекта для обсуждения, ... который обеспечит обороноспособность страны в ближайшие годы и будет касаться не только численности войск, но и организации, а также правил", - заявил Крозетто телеканалу Rai3, отвечая на вопрос журналиста о возможности введения военной службы в стране по примеру Франции и Германии.
В конце октября Крозетто, выступая перед курсантами военных училищ в Турине, призвал их быть готовыми защитить страну, если Италии придется обороняться в вооруженном конфликте.
В середине сентября Крозетто заявил, что Италия не готова к потенциальному нападению какой-либо страны, так как в последние 20 лет она не вкладывала достаточно средств в оборонную сферу. Тогда он подчеркнул, что Италия "не готова ни к российской атаке, ни к нападению какой-либо другой страны".
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Российская Федерация не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Луи Саркози - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Сын Саркози предложил по лотерее отправлять мигрантов на военную службу
25 ноября, 07:15
 
В миреИталияРоссияФранцияВладимир ПутинЭммануэль МакронНАТО
 
 
