Глава МО Италии заявил, что внесет в парламент проект о военной службе

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто допустил возможность введения в стране добровольной военной службы, он намерен представить соответствующий законопроект для обсуждения кабмину, а затем внести его в парламент страны.

В середине сентября Крозетто заявил, что Италия не готова к потенциальному нападению какой-либо страны, так как в последние 20 лет она не вкладывала достаточно средств в оборонную сферу. Тогда он подчеркнул, что Италия "не готова ни к российской атаке, ни к нападению какой-либо другой страны".