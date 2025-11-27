МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто допустил возможность введения в стране добровольной военной службы, он намерен представить соответствующий законопроект для обсуждения кабмину, а затем внести его в парламент страны.
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг объявил о введении в стране со следующего лета добровольной военной службы для молодежи.
"Если парламент примет такое решение, то да. Я планирую представить сначала Совету министров, а затем парламенту версию законопроекта для обсуждения, ... который обеспечит обороноспособность страны в ближайшие годы и будет касаться не только численности войск, но и организации, а также правил", - заявил Крозетто телеканалу Rai3, отвечая на вопрос журналиста о возможности введения военной службы в стране по примеру Франции и Германии.
В середине сентября Крозетто заявил, что Италия не готова к потенциальному нападению какой-либо страны, так как в последние 20 лет она не вкладывала достаточно средств в оборонную сферу. Тогда он подчеркнул, что Италия "не готова ни к российской атаке, ни к нападению какой-либо другой страны".
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Российская Федерация не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.