Слава рассказала, что не может продать квартиру из-за "схемы Долиной"

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) рассказала, что не может продать свою квартиру из-за "схемы Долиной", так как этот случай создал риски для покупателей вторичного жилья.
"Из-за одной моей "любимой" певицы Ларисы Александровны Долиной я не могу сейчас продать ни одну из своих квартир… Сейчас из-за этой всей обстановки мне нужно пройти все наркологические клиники, сходить непонятно куда и зачем. Если покупатели узнают, что я - артистка, то значит, я кого-то могу развести. Спасибо вам большое-пребольшое!" - сказала она на видео, опубликованном в ее соцсети Instagram*.
По словам певицы, она хочет продать недвижимость, чтобы помочь семье и перестроить свой дом, однако после ситуации с квартирой Долиной теперь это сделать не так просто, необходимо пройти ряд процедур.
"Я - максимально человек закона: работаю всегда по ноте закона, все налоги плачу, не обращаюсь к каким-то непонятным риелторам, которые потом обманывают людей, а эти бедные люди отдают деньги и остаются без денег. Ларисе вернули квартиру, не хочу в нее влезать, но хочу вам сказать, что просто мне мало того, что надо все наркодиспансеры пройти, так еще и нужно записать сделку на видео, а потом будет допрос, нормальный ты или нет!" - возмутилась Слава.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Депутат рассказал, как решить проблему сделок по "схеме Долиной"
25 ноября, 12:29