Слава рассказала, что не может продать квартиру из-за "схемы Долиной"

По словам певицы, она хочет продать недвижимость, чтобы помочь семье и перестроить свой дом, однако после ситуации с квартирой Долиной теперь это сделать не так просто, необходимо пройти ряд процедур.

"Я - максимально человек закона: работаю всегда по ноте закона, все налоги плачу, не обращаюсь к каким-то непонятным риелторам, которые потом обманывают людей, а эти бедные люди отдают деньги и остаются без денег. Ларисе вернули квартиру, не хочу в нее влезать, но хочу вам сказать, что просто мне мало того, что надо все наркодиспансеры пройти, так еще и нужно записать сделку на видео, а потом будет допрос, нормальный ты или нет!" - возмутилась Слава.