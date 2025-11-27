https://ria.ru/20251127/sklad-2058125053.html
G7 по вкладу в мировой ВВП все меньше, заявил Путин
G7 по вкладу в мировой ВВП все меньше, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
G7 по вкладу в мировой ВВП все меньше, заявил Путин
G7 и по численности населения, и по вкладу в мировой ВВП все меньше, но почему-то называется "большой семеркой", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
G7 по вкладу в мировой ВВП все меньше, заявил Путин
Путин: G7 и по численности населения, и по вкладу в мировой ВВП все меньше