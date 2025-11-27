Рейтинг@Mail.ru
G7 по вкладу в мировой ВВП все меньше, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
17:37 27.11.2025
G7 по вкладу в мировой ВВП все меньше, заявил Путин
G7 по вкладу в мировой ВВП все меньше, заявил Путин
G7 и по численности населения, и по вкладу в мировой ВВП все меньше, но почему-то называется "большой семеркой", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
G7 по вкладу в мировой ВВП все меньше, заявил Путин

Путин: G7 и по численности населения, и по вкладу в мировой ВВП все меньше

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. G7 и по численности населения, и по вкладу в мировой ВВП все меньше, но почему-то называется "большой семеркой", заявил президент России Владимир Путин.
"Я не очень понимаю, почему "большой семеркой" (G7 - ред.) называют. И по количеству территории, и по населению, и по вкладу в мировое ВВП они все меньше и меньше, но неважно, это все равно важные наши партнеры", - сказал Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию.
Глава государства работает в Бишкеке со вторника по четверг. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
G7 потеряла прикладное значение, заявили в Кремле
