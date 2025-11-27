СК расследует обстоятельства смерти женщины и ребенка на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 27 ноя – РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после смерти женщины и ребенка в роддоме Железноводска, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК Ставропольского края.
В социальных сетях появилось обращение жителя Ставрополья Дениса Ткачева к главе СК РФ Александру Бастрыкину. По словам мужчины, ночью 25 июля этого года он привез в роддом Железноводска здоровую супругу. В 2 часа ночи он получил сообщение от жены, в котором говорилось, что ей провели кардиотокографию. В 6:40 утра Денису позвонили из медицинского учреждения и сообщили, что его супруга и ребёнок погибли при родах из-за эмболии околоплодных вод.
Однако, как отметил мужчина, на теле супруги были обнаружены многочисленные синяки и огромная гематома на височно-лобовой части головы. В связи с этим он считает, что смерть супруги могла произойти из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.
"Следственными органами СК России по Ставропольскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – сообщили в ведомстве.
Telegram-канал СК РФ сообщил, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.