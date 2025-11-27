Рейтинг@Mail.ru
СК расследует обстоятельства смерти женщины и ребенка на Ставрополье
19:54 27.11.2025 (обновлено: 20:22 27.11.2025)
СК расследует обстоятельства смерти женщины и ребенка на Ставрополье
СК расследует обстоятельства смерти женщины и ребенка на Ставрополье - РИА Новости, 27.11.2025
СК расследует обстоятельства смерти женщины и ребенка на Ставрополье
СК возбудил уголовное дело после смерти женщины и ребенка в роддоме Железноводска, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК Ставропольского края. РИА Новости, 27.11.2025
происшествия, россия, железноводск, ставропольский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Железноводск, Ставропольский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует обстоятельства смерти женщины и ребенка на Ставрополье

В Ставрополье СК расследует обстоятельства смерти женщины и ребенка в роддоме

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 27 ноя – РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после смерти женщины и ребенка в роддоме Железноводска, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК Ставропольского края.
В социальных сетях появилось обращение жителя Ставрополья Дениса Ткачева к главе СК РФ Александру Бастрыкину. По словам мужчины, ночью 25 июля этого года он привез в роддом Железноводска здоровую супругу. В 2 часа ночи он получил сообщение от жены, в котором говорилось, что ей провели кардиотокографию. В 6:40 утра Денису позвонили из медицинского учреждения и сообщили, что его супруга и ребёнок погибли при родах из-за эмболии околоплодных вод.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
СК назвал мощность взрыва на Крымском мосту в 2022 году
Вчера, 14:21
Однако, как отметил мужчина, на теле супруги были обнаружены многочисленные синяки и огромная гематома на височно-лобовой части головы. В связи с этим он считает, что смерть супруги могла произойти из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.
"Следственными органами СК России по Ставропольскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – сообщили в ведомстве.
Telegram-канал СК РФ сообщил, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СК проверяет причастность 13-летней девочки к убийству матери в Петербурге
26 ноября, 15:21
 
