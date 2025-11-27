СК расследует обстоятельства смерти женщины и ребенка на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 27 ноя – РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после смерти женщины и ребенка в роддоме Железноводска, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК Ставропольского края.

Однако, как отметил мужчина, на теле супруги были обнаружены многочисленные синяки и огромная гематома на височно-лобовой части головы. В связи с этим он считает, что смерть супруги могла произойти из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.