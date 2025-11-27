https://ria.ru/20251127/sk-2058134359.html
СК назвал искоренение коррупции одним из главных приоритетов
СК назвал искоренение коррупции одним из главных приоритетов - РИА Новости, 27.11.2025
СК назвал искоренение коррупции одним из главных приоритетов
Искоренение коррупции является приоритетным и одним из основных направлений в работе следственных органов, сообщила представитель центрального аппарата СК... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:53:00+03:00
2025-11-27T17:53:00+03:00
2025-11-27T17:53:00+03:00
россия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
сибирский федеральный университет
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033930413_0:184:3255:2015_1920x0_80_0_0_6a79e365f815c743bb67c5a06dc3ed2a.jpg
https://ria.ru/20251127/sk-2058038134.html
https://ria.ru/20251126/sk-2057739312.html
россия
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033930413_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_310c0af713f5e45bc9bcba2d8a99f327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), сибирский федеральный университет, общество
Россия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ), Сибирский федеральный университет, Общество
СК назвал искоренение коррупции одним из главных приоритетов
СК РФ назвал искоренение коррупции одним из государственных приоритетов
КРАСНОЯРСК, 27 ноя – РИА Новости. Искоренение коррупции является приоритетным и одним из основных направлений в работе следственных органов, сообщила представитель центрального аппарата СК России Анна Старжинская.
По данным регионального управления СК РФ
, об этом Старжинская заявила в четверг в Красноярске
во время работы на площадке IX Сибирского антикоррупционного форума "Ключевые стратегии обеспечения антикоррупционной безопасности". Мероприятие организовано на площадке Сибирского федерального университета
, соорганизатором форума является СК РФ.
"Искоренение коррупции и защита граждан от противоправных посягательств отнесены к числу государственных приоритетов и являются одним из основных направлений деятельности ведомства. В фокусе постоянного внимания находятся вопросы возмещения ущерба, возврата активов, противодействия легализации доходов, полученных от коррупционных преступлений", - сказала Стражинская.
Также было отмечено, что СК России на основе следственной практики, анализа криминологических тенденций участвует в работе по подготовке законодательных инициатив, в том числе в сфере противодействия коррупции.
В рамках форума были представлены интерактивные экспозиции, которые наглядно продемонстрировали работу правоохранительных органов - от задержания коррупционеров до отбывания наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В завершение участники мероприятия приняли резолюцию, включив в неё озвученные экспертами мнения по вопросам профилактики, предупреждения, выявления и расследования коррупционных преступлений.