СК назвал искоренение коррупции одним из главных приоритетов - РИА Новости, 27.11.2025
17:53 27.11.2025
СК назвал искоренение коррупции одним из главных приоритетов
россия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
сибирский федеральный университет
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033930413_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_310c0af713f5e45bc9bcba2d8a99f327.jpg
россия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), сибирский федеральный университет
Россия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ), Сибирский федеральный университет, Общество
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 ноя – РИА Новости. Искоренение коррупции является приоритетным и одним из основных направлений в работе следственных органов, сообщила представитель центрального аппарата СК России Анна Старжинская.
По данным регионального управления СК РФ, об этом Старжинская заявила в четверг в Красноярске во время работы на площадке IX Сибирского антикоррупционного форума "Ключевые стратегии обеспечения антикоррупционной безопасности". Мероприятие организовано на площадке Сибирского федерального университета, соорганизатором форума является СК РФ.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
СК назвал мощность взрыва на Крымском мосту в 2022 году
Вчера, 14:21
"Искоренение коррупции и защита граждан от противоправных посягательств отнесены к числу государственных приоритетов и являются одним из основных направлений деятельности ведомства. В фокусе постоянного внимания находятся вопросы возмещения ущерба, возврата активов, противодействия легализации доходов, полученных от коррупционных преступлений", - сказала Стражинская.
Также было отмечено, что СК России на основе следственной практики, анализа криминологических тенденций участвует в работе по подготовке законодательных инициатив, в том числе в сфере противодействия коррупции.
В рамках форума были представлены интерактивные экспозиции, которые наглядно продемонстрировали работу правоохранительных органов - от задержания коррупционеров до отбывания наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В завершение участники мероприятия приняли резолюцию, включив в неё озвученные экспертами мнения по вопросам профилактики, предупреждения, выявления и расследования коррупционных преступлений.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СК проверяет причастность 13-летней девочки к убийству матери в Петербурге
26 ноября, 15:21
 
Россия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ), Сибирский федеральный университет
 
 
