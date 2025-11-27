СК назвал искоренение коррупции одним из главных приоритетов

КРАСНОЯРСК, 27 ноя – РИА Новости. Искоренение коррупции является приоритетным и одним из основных направлений в работе следственных органов, сообщила представитель центрального аппарата СК России Анна Старжинская.

По данным регионального управления СК РФ , об этом Старжинская заявила в четверг в Красноярске во время работы на площадке IX Сибирского антикоррупционного форума "Ключевые стратегии обеспечения антикоррупционной безопасности". Мероприятие организовано на площадке Сибирского федерального университета , соорганизатором форума является СК РФ.

"Искоренение коррупции и защита граждан от противоправных посягательств отнесены к числу государственных приоритетов и являются одним из основных направлений деятельности ведомства. В фокусе постоянного внимания находятся вопросы возмещения ущерба, возврата активов, противодействия легализации доходов, полученных от коррупционных преступлений", - сказала Стражинская.

Также было отмечено, что СК России на основе следственной практики, анализа криминологических тенденций участвует в работе по подготовке законодательных инициатив, в том числе в сфере противодействия коррупции.