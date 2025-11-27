Рейтинг@Mail.ru
СК назвал мощность взрыва на Крымском мосту в 2022 году - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/sk-2058038134.html
СК назвал мощность взрыва на Крымском мосту в 2022 году
СК назвал мощность взрыва на Крымском мосту в 2022 году - РИА Новости, 27.11.2025
СК назвал мощность взрыва на Крымском мосту в 2022 году
Мощность взрывного устройства, использовавшегося при теракте на Крымском мосту в 2022 году, составляла около 10 тонн в тротиловом эквиваленте, сообщили в СК РФ. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T14:21:00+03:00
2025-11-27T14:21:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
https://ria.ru/20251127/uscherb-2057958166.html
https://ria.ru/20251127/sud-2057956095.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал мощность взрыва на Крымском мосту в 2022 году

СК: около десяти тонн тротила взорвалось на Крымском мосту в 2022 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мощность взрывного устройства, использовавшегося при теракте на Крымском мосту в 2022 году, составляла около 10 тонн в тротиловом эквиваленте, сообщили в СК РФ.
В четверг военный суд в Ростове признал Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна виновными по статьям о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств, Соломко и Терчаняна - также в контрабанде взрывных устройств. Всех восьмерых приговорили к пожизненному лишению свободы.
Оглашение приговора по делу о теракте на Крымском мосту в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
С фигурантов дела о теракте на Крымском мосту взыскали ущерб
Вчера, 11:41
"Следствием и судом установлено, что указанные лица… обеспечили перевозку на территорию Российской Федерации из порта города Одессы через Болгарию, Грузию и Армению самодельного взрывного устройства фугасного действия, мощность которого составляла около 10 тонн в тротиловом эквиваленте, закамуфлированного под груз строительной пленки", - говорится в Telegram-канале СК России.
По версии следствия, первый зампредседателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли подсудимых и иных лиц. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.
Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погибли водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
По данным СК, подрыв был совершен между островом "Тузла" и аркой Крымского моста в 06.03 утра. Произошло обрушение двух пролётов моста, возгорание вагонов-цистерн в составе грузового поезда, уничтожены грузовой и легковой автомобили. Взрывной волной повреждены более 80 зданий и сооружений, чем был причинен ущерб на сумму более 7 миллиардов рублей.
Уголовное дело слушалось в Южном окружном военном суде с конца 2024 года. Свою вину подсудимые не признали, дело слушалось в закрытом режиме.
Оглашение приговора по делу о теракте на Крымском мосту в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту получили пожизненные сроки
Вчера, 11:34
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала