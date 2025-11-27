СК назвал мощность взрыва на Крымском мосту в 2022 году

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мощность взрывного устройства, использовавшегося при теракте на Крымском мосту в 2022 году, составляла около 10 тонн в тротиловом эквиваленте, сообщили в СК РФ.

В четверг военный суд в Ростове признал Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна виновными по статьям о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств, Соломко и Терчаняна - также в контрабанде взрывных устройств. Всех восьмерых приговорили к пожизненному лишению свободы.

Грузию и СК России. "Следствием и судом установлено, что указанные лица… обеспечили перевозку на территорию Российской Федерации из порта города Одессы через Болгарию Армению самодельного взрывного устройства фугасного действия, мощность которого составляла около 10 тонн в тротиловом эквиваленте, закамуфлированного под груз строительной пленки", - говорится в Telegram-канале

По версии следствия, первый зампредседателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли подсудимых и иных лиц. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.

Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погибли водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.

По данным СК, подрыв был совершен между островом "Тузла" и аркой Крымского моста в 06.03 утра. Произошло обрушение двух пролётов моста, возгорание вагонов-цистерн в составе грузового поезда, уничтожены грузовой и легковой автомобили. Взрывной волной повреждены более 80 зданий и сооружений, чем был причинен ущерб на сумму более 7 миллиардов рублей.