В Сириусе объявили эвакуацию из-за угрозы БПЛА

СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Эвакуация из-за угрозы беспилотников объявлена на площадке медиацентра на федеральной территории Сириус, где проходит Конгресс молодых ученых, передает корреспондент РИА Новости.

"Уважаемые участники, просим оставаться в объектах размещения, если вы на площадке - то следовать указаниям. О старте мероприятия будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении организаторов для участников конгресса.

Об угрозе атаки БПЛА в Сириусе ранее объявил глава администрации Дмитрий Плишкин.