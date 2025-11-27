https://ria.ru/20251127/sirius-2057913460.html
В Сириусе объявили эвакуацию из-за угрозы БПЛА
В Сириусе объявили эвакуацию из-за угрозы БПЛА - РИА Новости, 27.11.2025
В Сириусе объявили эвакуацию из-за угрозы БПЛА
2025-11-27T09:28:00+03:00
2025-11-27T09:28:00+03:00
2025-11-27T09:29:00+03:00
В Сириусе объявили эвакуацию из-за угрозы БПЛА
СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Эвакуация из-за угрозы беспилотников объявлена на площадке медиацентра на федеральной территории Сириус, где проходит Конгресс молодых ученых, передает корреспондент РИА Новости.
"Уважаемые участники, просим оставаться в объектах размещения, если вы на площадке - то следовать указаниям. О старте мероприятия будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении организаторов для участников конгресса.
Об угрозе атаки БПЛА в Сириусе ранее объявил глава администрации Дмитрий Плишкин.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером V Конгресса молодых ученых выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.