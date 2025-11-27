Рейтинг@Mail.ru
08:15 27.11.2025 (обновлено: 08:16 27.11.2025)
В Сириусе объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА объявлена на федеральной территории Сириус, сообщил глава ее администрации Дмитрий Плишкин.
дмитрий плишкин
федеральная территория "сириус"
безопасность
федеральная территория "сириус"
дмитрий плишкин, федеральная территория "сириус", безопасность
Дмитрий Плишкин, Федеральная территория "Сириус", Безопасность
В Сириусе объявили угрозу атаки БПЛА

В Сириусе объявили угрозу атаки беспилотников

Федеральная территория Сириус
Федеральная территория Сириус
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Федеральная территория Сириус. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена на федеральной территории Сириус, сообщил глава ее администрации Дмитрий Плишкин.
"Уважаемые жители и гости федеральной территории Сириус! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте", - написал он в Telegram-канале.
Вид на аэропорт Сочи - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты
