В Сириусе объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА объявлена на федеральной территории Сириус, сообщил глава ее администрации Дмитрий Плишкин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T08:15:00+03:00
2025-11-27T08:15:00+03:00
2025-11-27T08:16:00+03:00
дмитрий плишкин
федеральная территория "сириус"
безопасность
федеральная территория "сириус"
дмитрий плишкин, федеральная территория "сириус", безопасность
Дмитрий Плишкин, Федеральная территория "Сириус", Безопасность
