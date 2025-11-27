МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийского чемпиона по футболу в составе сборной СССР Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Футболист скончался 23 ноября в возрасте 99 лет. Церемония прощания прошла на стадионе московского футбольного клуба "Спартак".
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем - в Российском футбольном союзе (РФС).
Симонян - заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, был удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, звания "Заслуженный работник физической культуры РФ". В октябре президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда за большой вклад в популяризацию отечественного футбола. Симонян был награжден олимпийским орденом МОК и орденом Международной федерации футбола (ФИФА).
