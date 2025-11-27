Рейтинг@Mail.ru
Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище
15:48 27.11.2025
Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище
Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище - РИА Новости, 27.11.2025
Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище
Олимпийского чемпиона по футболу в составе сборной СССР Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 27.11.2025
спорт, ссср, мельбурн, россия, никита симонян, владимир путин, российский футбольный союз (рфс), международный олимпийский комитет (мок), международная федерация футбола (фифа)
Футбол, Спорт, СССР, Мельбурн, Россия, Никита Симонян, Владимир Путин, Российский футбольный союз (РФС), Международный олимпийский комитет (МОК), Международная федерация футбола (ФИФА)
Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище

Олимпийского чемпиона Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище

Никита Симонян
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Никита Симонян. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийского чемпиона по футболу в составе сборной СССР Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Футболист скончался 23 ноября в возрасте 99 лет. Церемония прощания прошла на стадионе московского футбольного клуба "Спартак".
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем - в Российском футбольном союзе (РФС).
Симонян - заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, был удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, звания "Заслуженный работник физической культуры РФ". В октябре президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда за большой вклад в популяризацию отечественного футбола. Симонян был награжден олимпийским орденом МОК и орденом Международной федерации футбола (ФИФА).
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин назвал Симоняна легендой футбола
Вчера, 12:33
 
ФутболСпортСССРМельбурнРоссияНикита СимонянВладимир ПутинРоссийский футбольный союз (РФС)Международный олимпийский комитет (МОК)Международная федерация футбола (ФИФА)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
