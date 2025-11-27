Рейтинг@Mail.ru
"Ключевой сигнал". В Раде сделали заявление после выступления Путина - РИА Новости, 27.11.2025
19:25 27.11.2025 (обновлено: 19:51 27.11.2025)
"Ключевой сигнал". В Раде сделали заявление после выступления Путина
"Ключевой сигнал". В Раде сделали заявление после выступления Путина

Дмитрук: Россия готова к миру, но не с Зеленским

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Выступление Владимира Путина по итогам визита в Киргизию стало ключевым сигналом о том, что Россия хочет мира, но не с главой киевского режима Владимиром Зеленским, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Отказ Зеленского от выборов — это точка, после которой легитимность исчезла окончательно. И теперь в международном поле становится очевидным: вести переговоры с человеком, который узурпировал власть, невозможно и бессмысленно", — подчеркнул он.
Дмитрук также отметил важность слов Путина о том, что на Украине есть достаточно много здоровых людей, которые хотят выстроить отношения с Россией на долгосрочную историческую перспективу. Депутат считает, что это не "Зеленский и его клика", а украинские политические силы, которые готовы строить будущее, а не настаивать на продолжении конфликта.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024-го, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности проведения голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за отсутствия мандата у Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, однако подписывать документы должна только легитимная власть.
