В Госдуме рассказали, когда за курение в квартире могут оштрафовать - РИА Новости, 27.11.2025
02:25 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/shtraf-2057873118.html
В Госдуме рассказали, когда за курение в квартире могут оштрафовать
В Госдуме рассказали, когда за курение в квартире могут оштрафовать - РИА Новости, 27.11.2025
В Госдуме рассказали, когда за курение в квартире могут оштрафовать
Жильцам может грозить штраф до 1,5 тысяч рублей за курение в собственной квартире, если дым попал к соседям или в места общего пользования через вентиляцию,... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T02:25:00+03:00
2025-11-27T02:25:00+03:00
сергей колунов
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/82492/55/824925579_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_48b65ff9aed3a037e23322503c119309.jpg
https://ria.ru/20251122/shtrafy-2056730549.html
https://ria.ru/20250712/shtraf-2028706144.html
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/82492/55/824925579_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_a5dbd2b79d4e845f2dc0278bbff098bd.jpg
1920
1920
true
сергей колунов, госдума рф, общество
Сергей Колунов, Госдума РФ, Общество
В Госдуме рассказали, когда за курение в квартире могут оштрафовать

Депутат Колунов: за курение в квартире грозит штраф, если дым попал к соседям

© Fotolia / oleshaКурение запрещено
Курение запрещено - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Fotolia / olesha
Курение запрещено. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Жильцам может грозить штраф до 1,5 тысяч рублей за курение в собственной квартире, если дым попал к соседям или в места общего пользования через вентиляцию, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Курение в многоквартирном доме - тема, вечно волнующая жильцов. Курение в своей квартире не запрещено, так как это частная собственность. Однако, если дым попадает к соседям и в места общего пользования через вентиляцию или открытое окно, то за это может грозить ответственность", - сказал Колунов.
22 ноября, 03:13
Юрист раскрыл, какое украшение подъезда к Новому году грозит штрафом
22 ноября, 03:13
По словам парламентария, соседи вправе пожаловаться в соответствующие инстанции, а также подать исковое заявление с требованием возместить ущерб. Он отметил, что такие прецеденты уже есть, нарушителям назначались выплаты вплоть до 5 тысяч рублей.
"Пострадавшей стороне необходимо доказать, что источник дыма и нарушитель - именно указанный сосед. Суд вправе назначить административный штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в размере от 500 (рублей - ред.) до 1,5 тысяч рублей", - подчеркнул депутат.
Колунов также уточнил, что курение на балконе разрешено, но лишь при условии соблюдения правил противопожарной безопасности и прав соседей.
12 июля, 03:18
Россиян предупредили, какие штрафы можно получить у себя дома
12 июля, 03:18
 
Сергей КолуновГосдума РФОбщество
 
 
