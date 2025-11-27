Рейтинг@Mail.ru
13:28 27.11.2025
Количество предпрофессиональных классов в Подмосковье увеличилось на 42%
Количество предпрофессиональных классов в Подмосковье увеличилось на 42%
Количество предпрофессиональных классов в школах Подмосковья в этом учебном году увеличилось на 42%, сообщает пресс-служба правительства Московской области. РИА Новости, 27.11.2025
Количество предпрофессиональных классов в Подмосковье увеличилось на 42%

Предпрофессиональные классы открыты в 90% школ Московской области

Школьники на уроке химии
Школьники на уроке химии
© iStock.com / BraunS
Школьники на уроке химии. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Количество предпрофессиональных классов в школах Подмосковья в этом учебном году увеличилось на 42%, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
В соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети" в Московской области предпрофессиональные классы открыты в 90% школ, в них обучаются более 47 тысяч десяти- и одиннадцатиклассников. Они получают практические навыки и углубленно изучают предметы по 8 направлениям: агротехнологическое, инженерное, ИТ, медиа, медицинское, предпринимательское, психолого-педагогическое, кадетское.
"Для нас очень важно, чтобы уже в школе наши ребята получали серьезную профессиональную подготовку и уверенно делали первые шаги в профессии. Поэтому в 2023 году мы начали создавать у нас в Подмосковье предпрофессиональные классы. Уже сейчас мы видим, что выпускники таких классов показывают хорошие результаты по ЕГЭ – в среднем на 7 баллов выше, чем школьники по стране, и больше 80% ребят поступают в вузы на бюджет", – отметил губернатор региона Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что обучение в предпрофессиональных классах позволяет лучше подготовиться к экзаменам и поступлению в вуз на то направление, которое для себя выбрал ученик.
Воробьев подчеркнул, что регион старается оснащать школы современным оборудованием, чтобы ребята могли проводить исследования, пробовать себя в научной работе. В этом году таких классов стало больше по всем направлениям, особенно в ИТ и агротехнологиях.
Наиболее высокий процент поступления на бюджет продемонстрировали выпускники ИТ-классов – 94%. На занятиях в школе ребята не только глубоко изучают информатику и программирование, но и реализуют собственные технологические проекты. Кроме того, в ИТ-компаниях для них организовывают профориентационные экскурсии. В топ-3 также вошли выпускники инженерных и медицинских классов – 89% и 84%, соответственно.
Как отмечается в сообщении, у предпрофессиональных классов в Московской области более 400 организаций-партнеров. В их числе госкорпорация "Росатом", НПП "Исток", авиационная корпорация "Рубин". Ребята имеют возможность пройти там практику. Ряд организаций выделяют места и для целевого обучения.
Самыми востребованными вузами, которые выбирают выпускники предпрофессиональных классов, стали Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Российский государственный аграрный университет МСХА имени К.А. Тимирязева, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".
Знакомиться с высшими учебными заведениями ребята начинают еще во время обучения в школе. Они посещают лекции, мастер-классы и занятия по разработке проектов, принимают участие в научно-практических конференциях и семинарах.
