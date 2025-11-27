https://ria.ru/20251127/shilovskij-2058020879.html
Прощание с актером Всеволодом Шиловским пройдет 30 ноября
Прощание с актером Всеволодом Шиловским пройдет 30 ноября - РИА Новости, 27.11.2025
Прощание с актером Всеволодом Шиловским пройдет 30 ноября
Прощание с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским планируется в его театре-студии 30 ноября, его похоронят в тот же день, сообщила РИА Новости актриса его
рсфср
москва
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским планируется в его театре-студии 30 ноября, его похоронят в тот же день, сообщила РИА Новости актриса его театра Виктория Пархоменко.
ушел из жизни в возрасте 87 лет.
"Прощание планируется в театре 30 ноября", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что артиста похоронят в тот же день, но информации о том, на каком кладбище, пока нет.
Ранее писатель Юрий Поляков
рассказал РИА Новости, что Шиловский тяжело болел в течение последнего года, но все равно приезжал играть в Московском театре-студии, который возглавлял. В последнее время он исполнял роли в двух постановках по произведениям Полякова - "Особняк на Рублевке" и "В ожидании сердца". Как позже уточнила Пархоменко, Шиловский боролся с онкологией с апреля.
Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве
. Окончил Школу-студию МХАТ (1961, курс А. М. Карева). В 1961-1990 годах был актером и режиссером МХАТа. С 1987 года сосредоточился исключительно на кинематографе, в некоторых фильмах выступая в качестве режиссёра. С 2000 года преподавал актерское мастерство во ВГИКе
имени С.А. Герасимова (ВГИК), являлся руководителем мастерской.
Известность ему принесли кинороли в фильмах "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Узник замка Иф" и "Судьба".