Прощание с актером Всеволодом Шиловским пройдет 30 ноября

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским планируется в его театре-студии 30 ноября, его похоронят в тот же день, сообщила РИА Новости актриса его театра Виктория Пархоменко.

Шиловский ушел из жизни в возрасте 87 лет.

« "Прощание планируется в театре 30 ноября", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что артиста похоронят в тот же день, но информации о том, на каком кладбище, пока нет.

Ранее писатель Юрий Поляков рассказал РИА Новости, что Шиловский тяжело болел в течение последнего года, но все равно приезжал играть в Московском театре-студии, который возглавлял. В последнее время он исполнял роли в двух постановках по произведениям Полякова - "Особняк на Рублевке" и "В ожидании сердца". Как позже уточнила Пархоменко, Шиловский боролся с онкологией с апреля.

Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве . Окончил Школу-студию МХАТ (1961, курс А. М. Карева). В 1961-1990 годах был актером и режиссером МХАТа. С 1987 года сосредоточился исключительно на кинематографе, в некоторых фильмах выступая в качестве режиссёра. С 2000 года преподавал актерское мастерство во ВГИКе имени С.А. Герасимова (ВГИК), являлся руководителем мастерской.