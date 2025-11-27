Роскачество дорабатывает проект ГОСТа на шаурму

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Проект ГОСТа на шаурму находится на стадии доработки, Роскачество анализирует все поступившие отзывы, чтобы конечный документ был практичным и полезным для всех, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

В июне 2024 года Роскачество сообщило, что организация совместно с Федерацией рестораторов и отельеров приступает к разработке нового национального стандарта на шаурму. Стандарт должен установить единые технические требования к шаурме в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, с учетом сложившихся передовых практических наработок.

В марте издание "Газета.Ru" сообщило со ссылкой на пресс-службу Роскачества, что ГОСТ на шаурму в России планируется утвердить до конца 2025 года.

"После активного публичного обсуждения проект национального стандарта на шаурму перешел на следующий этап - детальную доработку. Мы анализируем все поступившие отзывы, чтобы конечный документ был практичным и полезным для всех", - рассказали в пресс-службе Роскачества.

Там также отметили, что отдельное внимание в рамках этой работы уделяется Центром компетенций в области пищевой безопасности Роскачества, в том числе внимательно отслеживается ситуация на рынке общепита.

В организации указали, что важна и просветительская миссия в этой сфере. В частности разработка и внедрение понятных стандартов являются одними из ключевых задач, которые позволяют донести до производителей и потребителей единые и прозрачные критерии качества и безопасности продуктов.