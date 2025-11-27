Рейтинг@Mail.ru
Роскачество дорабатывает проект ГОСТа на шаурму - РИА Новости, 27.11.2025
07:03 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/shaurma-2057897966.html
Роскачество дорабатывает проект ГОСТа на шаурму
Роскачество дорабатывает проект ГОСТа на шаурму - РИА Новости, 27.11.2025
Роскачество дорабатывает проект ГОСТа на шаурму
Проект ГОСТа на шаурму находится на стадии доработки, Роскачество анализирует все поступившие отзывы, чтобы конечный документ был практичным и полезным для... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T07:03:00+03:00
2025-11-27T07:03:00+03:00
Роскачество дорабатывает проект ГОСТа на шаурму

Роскачество: проект ГОСТа на шаурму находится на стадии доработки

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Проект ГОСТа на шаурму находится на стадии доработки, Роскачество анализирует все поступившие отзывы, чтобы конечный документ был практичным и полезным для всех, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
В июне 2024 года Роскачество сообщило, что организация совместно с Федерацией рестораторов и отельеров приступает к разработке нового национального стандарта на шаурму. Стандарт должен установить единые технические требования к шаурме в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, с учетом сложившихся передовых практических наработок.
В марте издание "Газета.Ru" сообщило со ссылкой на пресс-службу Роскачества, что ГОСТ на шаурму в России планируется утвердить до конца 2025 года.
"После активного публичного обсуждения проект национального стандарта на шаурму перешел на следующий этап - детальную доработку. Мы анализируем все поступившие отзывы, чтобы конечный документ был практичным и полезным для всех", - рассказали в пресс-службе Роскачества.
Там также отметили, что отдельное внимание в рамках этой работы уделяется Центром компетенций в области пищевой безопасности Роскачества, в том числе внимательно отслеживается ситуация на рынке общепита.
В организации указали, что важна и просветительская миссия в этой сфере. В частности разработка и внедрение понятных стандартов являются одними из ключевых задач, которые позволяют донести до производителей и потребителей единые и прозрачные критерии качества и безопасности продуктов.
"Роскачество, как национальный институт качества, а также как секретариат профильного технического комитета по стандартизации ТК 174 "Продукция и услуги общественного питания", стремится к тому, чтобы принимаемые стандарты были современными и своевременно реагировали как на вызовы, стоящие перед отраслью, так и запросы потребителей", - заключили там.
