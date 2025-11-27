Shaman выпустил новогоднюю песню "Метелица"

"Метелицу" мне подсказала наша русская зима с хрустящим снегом, заставляющими двигаться морозами и, конечно, ожиданием Нового года. У нас много новогодних композиций, но не все они становятся по-настоящему народными. Однако есть особенные праздничные песни, которые мы готовы слушать снова и снова каждый год. В них не надоедают ни слова, ни мелодия, скорее, наоборот - настраивают на нужную волну. И уже при первых звуках ты погружаешься в волшебную атмосферу подготовки к Новому году… "Метелица" именно такая - настраивает, согревает и заставляет танцевать", - цитирует пресс-служба автора композиции, артиста Shaman.