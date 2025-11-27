МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) выпустил новогоднюю песню "Метелица", сообщили РИА Новости в пресс-службе артиста.
"Метелицу" мне подсказала наша русская зима с хрустящим снегом, заставляющими двигаться морозами и, конечно, ожиданием Нового года. У нас много новогодних композиций, но не все они становятся по-настоящему народными. Однако есть особенные праздничные песни, которые мы готовы слушать снова и снова каждый год. В них не надоедают ни слова, ни мелодия, скорее, наоборот - настраивают на нужную волну. И уже при первых звуках ты погружаешься в волшебную атмосферу подготовки к Новому году… "Метелица" именно такая - настраивает, согревает и заставляет танцевать", - цитирует пресс-служба автора композиции, артиста Shaman.
Как уточнили в пресс-службе, Shaman выпустил песню специально к Новому году. Слушатель погрузится в переживания лирического героя, ведь его любимая девушка не пришла на встречу в новогоднюю ночь. Образ метелицы за окном сначала символизирует страдания героя, но после становится контрастом для его "оттаявшей" души.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из Новомосковска Тульской области. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение", финал которого прошел 20 сентября на концертной площадке "Live Арена". По данным ВЦИОМ, третий год подряд становится самым популярным российским исполнителем.
