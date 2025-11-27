Рейтинг@Mail.ru
Shaman выпустил новогоднюю песню "Метелица" - РИА Новости, 27.11.2025
Культура
 
02:27 27.11.2025
Shaman выпустил новогоднюю песню "Метелица"
Shaman выпустил новогоднюю песню "Метелица"
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) выпустил новогоднюю песню "Метелица", сообщили РИА Новости в пресс-службе артиста. РИА Новости, 27.11.2025
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) выпустил новогоднюю песню "Метелица", сообщили РИА Новости в пресс-службе артиста.
"Метелицу" мне подсказала наша русская зима с хрустящим снегом, заставляющими двигаться морозами и, конечно, ожиданием Нового года. У нас много новогодних композиций, но не все они становятся по-настоящему народными. Однако есть особенные праздничные песни, которые мы готовы слушать снова и снова каждый год. В них не надоедают ни слова, ни мелодия, скорее, наоборот - настраивают на нужную волну. И уже при первых звуках ты погружаешься в волшебную атмосферу подготовки к Новому году… "Метелица" именно такая - настраивает, согревает и заставляет танцевать", - цитирует пресс-служба автора композиции, артиста Shaman.
Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время концерта 30 лет на сцене в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Концерт Shaman в Кремлевском дворце открылся новой песней
22 ноября, 20:03
Как уточнили в пресс-службе, Shaman выпустил песню специально к Новому году. Слушатель погрузится в переживания лирического героя, ведь его любимая девушка не пришла на встречу в новогоднюю ночь. Образ метелицы за окном сначала символизирует страдания героя, но после становится контрастом для его "оттаявшей" души.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из Новомосковска Тульской области. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение", финал которого прошел 20 сентября на концертной площадке "Live Арена". По данным ВЦИОМ, третий год подряд становится самым популярным российским исполнителем.
Shaman исполняет частушки и играет на балалайке на праздничном концерте - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Shaman исполнил частушки на сцене Кремлевского дворца
22 ноября, 20:00
 
КультураРоссияНовомосковск (Тульская область)Тульская областьВЦИОМКультура
 
 
