Войска России подошли к Северску с востока, юга и севера, заявил Путин
Войска РФ подошли к Северску с востока, юга и севера, в городе идут активные боевые действия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
северск
киргизия
владимир путин
россия
северск
киргизия
Войска России подошли к Северску с востока, юга и севера, заявил Путин
