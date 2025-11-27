Боец "Севера" рассказал о задачах подразделений войск беспилотных систем

КУРСК, 27 ноя – РИА Новости. Среди основных задач подразделений войск беспилотных систем группировки – уничтожение БПЛА противника, а также нарушение логистики и коммуникации врага, рассказал командир роты батальона беспилотных систем группировки "Север" с позывным "Грон".

Ранее сообщалось о создании "Войск беспилотных систем в Вооруженных Силах Российской Федерации". Как уточнял замначальника этого рода войск Сергей Иштуганов, были сформированы штатные полки, батальоны и подразделения БПС.

"В батальоне все расчеты непосредственно направлены на сбивание беспилотных летательных аппаратов противника", – пояснил командир роты.

Он добавил, что также отряд БПС нарушает подвоз боеприпасов и продовольствия противника.

"Как раз львиная доля сбитых гексакоптеров типа "Баба-Яга" это они и есть... И сбивается двумя путями – либо это FPV-шка вылетает... и сброс сетки, трос. Дрон догоняет, сбрасывает трос, она запутывается, падает... Беспилотниками стараемся нарушить коммуникации, именно логистику, подвоз боеприпасов, продуктов питания, воды, "горючки", – уточнил он.