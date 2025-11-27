Рейтинг@Mail.ru
Боец "Севера" рассказал о задачах подразделений войск беспилотных систем
27.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 27.11.2025
Боец "Севера" рассказал о задачах подразделений войск беспилотных систем
Среди основных задач подразделений войск беспилотных систем группировки – уничтожение БПЛА противника, а также нарушение логистики и коммуникации врага,... РИА Новости, 27.11.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Боец "Севера" рассказал о задачах подразделений войск беспилотных систем

Военные группировки "Север" нарушают логистику ВСУ и уничтожают их дроны

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
КУРСК, 27 ноя – РИА Новости. Среди основных задач подразделений войск беспилотных систем группировки – уничтожение БПЛА противника, а также нарушение логистики и коммуникации врага, рассказал командир роты батальона беспилотных систем группировки "Север" с позывным "Грон".
Ранее сообщалось о создании "Войск беспилотных систем в Вооруженных Силах Российской Федерации". Как уточнял замначальника этого рода войск Сергей Иштуганов, были сформированы штатные полки, батальоны и подразделения БПС.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
ВС России с помощью гексакоптеров уничтожают доставляемые для ВСУ посылки
Вчера, 21:11
"В батальоне все расчеты непосредственно направлены на сбивание беспилотных летательных аппаратов противника", – пояснил командир роты.
Он добавил, что также отряд БПС нарушает подвоз боеприпасов и продовольствия противника.
"Как раз львиная доля сбитых гексакоптеров типа "Баба-Яга" это они и есть... И сбивается двумя путями – либо это FPV-шка вылетает... и сброс сетки, трос. Дрон догоняет, сбрасывает трос, она запутывается, падает... Беспилотниками стараемся нарушить коммуникации, именно логистику, подвоз боеприпасов, продуктов питания, воды, "горючки", – уточнил он.
Кроме того, он отметил, что боевая работа подразделений войск беспилотных систем ведётся при взаимодействии с другими подразделениями группировок войск.
