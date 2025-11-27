https://ria.ru/20251127/sever-2058199318.html
Боец "Севера" рассказал о задачах подразделений войск беспилотных систем
Боец "Севера" рассказал о задачах подразделений войск беспилотных систем - РИА Новости, 27.11.2025
Боец "Севера" рассказал о задачах подразделений войск беспилотных систем
Среди основных задач подразделений войск беспилотных систем группировки – уничтожение БПЛА противника, а также нарушение логистики и коммуникации врага,... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T21:16:00+03:00
2025-11-27T21:16:00+03:00
2025-11-27T21:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916830_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_314d5028106301467a9359003a64d395.jpg
https://ria.ru/20251127/posylki-2058199174.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916830_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_2ad0701144d880e3ad95923596da6dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Боец "Севера" рассказал о задачах подразделений войск беспилотных систем
Военные группировки "Север" нарушают логистику ВСУ и уничтожают их дроны
КУРСК, 27 ноя – РИА Новости. Среди основных задач подразделений войск беспилотных систем группировки – уничтожение БПЛА противника, а также нарушение логистики и коммуникации врага, рассказал командир роты батальона беспилотных систем группировки "Север" с позывным "Грон".
Ранее сообщалось о создании "Войск беспилотных систем в Вооруженных Силах Российской Федерации". Как уточнял замначальника этого рода войск Сергей Иштуганов, были сформированы штатные полки, батальоны и подразделения БПС.
"В батальоне все расчеты непосредственно направлены на сбивание беспилотных летательных аппаратов противника", – пояснил командир роты.
Он добавил, что также отряд БПС нарушает подвоз боеприпасов и продовольствия противника.
"Как раз львиная доля сбитых гексакоптеров типа "Баба-Яга" это они и есть... И сбивается двумя путями – либо это FPV-шка вылетает... и сброс сетки, трос. Дрон догоняет, сбрасывает трос, она запутывается, падает... Беспилотниками стараемся нарушить коммуникации, именно логистику, подвоз боеприпасов, продуктов питания, воды, "горючки", – уточнил он.
Кроме того, он отметил, что боевая работа подразделений войск беспилотных систем ведётся при взаимодействии с другими подразделениями группировок войск.