В Севастополе задержали мужчину, планировавшего подорвать памятник ВМФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. В Севастополе задержали местного жителя, планировавшего подорвать памятник в честь 300-летия российского флота, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
По данным спецслужбы, 57-летний уроженец Винницкой области, придерживавшийся украинской националистической идеологии, собирал данные о военных объектах и последствиях ракетных обстрелов ВСУ в Севастополе, чтобы публиковать их на проукраинских интернет-ресурсах.
Кроме того, он собирался подорвать памятный знак в честь 300-летия российского флота. Для этого мужчина изучил инструкцию по изготовлению самодельных бомб, закупил компоненты и собрал радиоуправляемое взрывное устройство.
При обыске бомбу изъяли.
Против мужчины возбудили уголовное дело о незаконном хранении взрывных устройств и о приготовлении к теракту. Суд отправил его под стражу.
Севастопольцу грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
