В Севастополе задержали мужчину, планировавшего подорвать памятник ВМФ - РИА Новости, 27.11.2025
08:26 27.11.2025 (обновлено: 10:30 27.11.2025)
В Севастополе задержали мужчину, планировавшего подорвать памятник ВМФ
В Севастополе задержали мужчину, планировавшего подорвать памятник ВМФ
происшествия, россия, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Севастополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Севастополе задержали мужчину, планировавшего подорвать памятник ВМФ

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке подрыва памятника ВМФ в Севастополе

© РИА НовостиЗадержание мужчины в Севастополе, который готовил подрыв памятника в честь 300-летия флота России
Задержание мужчины в Севастополе, который готовил подрыв памятника в честь 300-летия флота России - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости
Задержание мужчины в Севастополе, который готовил подрыв памятника в честь 300-летия флота России
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. В Севастополе задержали местного жителя, планировавшего подорвать памятник в честь 300-летия российского флота, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
По данным спецслужбы, 57-летний уроженец Винницкой области, придерживавшийся украинской националистической идеологии, собирал данные о военных объектах и последствиях ракетных обстрелов ВСУ в Севастополе, чтобы публиковать их на проукраинских интернет-ресурсах.
Кроме того, он собирался подорвать памятный знак в честь 300-летия российского флота. Для этого мужчина изучил инструкцию по изготовлению самодельных бомб, закупил компоненты и собрал радиоуправляемое взрывное устройство.
При обыске бомбу изъяли.
Против мужчины возбудили уголовное дело о незаконном хранении взрывных устройств и о приготовлении к теракту. Суд отправил его под стражу.
Севастопольцу грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
ПроисшествияРоссияСевастопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
