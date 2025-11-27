https://ria.ru/20251127/set-2058050097.html
В Пресненском районе Москвы модернизировали инженерные сети
Более 4,2 километра инженерных сетей модернизировали в Пресненском районе в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 27.11.2025
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более 4,2 километра инженерных сетей модернизировали в Пресненском районе в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Более 4,2 километра инженерных сетей модернизировали специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в Пресненском районе столицы. Работы охватили коммуникации систем водоснабжения и водоотведения. При этом почти три километра построили, а свыше 1,2 километра - реконструировали. Диаметр установленных труб составляет от 100 до 400 миллиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты обновили сети в зоне исторической застройки, а также проложили коммуникации к новым урбанистическим проектам.