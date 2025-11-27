Балет "Щелкунчик" будут транслировать в кинотеатрах 21 декабря

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Прямую трансляцию балета "Щелкунчик" в постановке Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко покажут в киноцентре "Октябрь" и других кинотеатрах 21 декабря, сообщили в Прямую трансляцию балета "Щелкунчик" в постановке Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко покажут в киноцентре "Октябрь" и других кинотеатрах 21 декабря, сообщили в пресс-службе проекта "Театр в кино".

"Двадцать первого декабря в 12.00 по московскому времени в первом зале киноцентра "Октябрь" состоится прямая трансляция балета Чайковского "Щелкунчик" в постановке Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Прямую трансляцию осуществляет телеканал "Россия-Культура", - говорится в сообщении.

Балет покажут более 300 кинотеатров и площадок в более чем 100 городах России . По словам руководителя телеканала "Россия-Культура" Сергея Шумакова, благодаря трансляции Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко превратится в один огромный кинозал - от Владивостока до Калининграда

"Мы сделаем все возможное, чтобы этот "Щелкунчик" стал событием всей страны, а не отдельного театрального учреждения. Поэтому мы скрупулезно подходим к предстоящему мероприятию", - добавил он.

Так, особое место в постановке отведено образу Дроссельмейера, поэтому 21 декабря эту партию исполнит художественный руководитель балетной труппы Максим Севагин. Главные роли исполнят Наталья Сомова, Оксана Кардаш, Эрика Микиртичева, Анастасия Лименько, Елена Соломянко, Денис Дмитриев, Иван Михалев, Иннокентий Юлдашев, Герман Борсай, Евгений Жуков, Артур Мкртчян и другие. За дирижерским пультом - Ариф Дадашев.