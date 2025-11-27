Рейтинг@Mail.ru
Politico узнал, что в ЕС думают насчет 20-го пакета санкций против России - РИА Новости, 27.11.2025
09:50 27.11.2025
Politico узнал, что в ЕС думают насчет 20-го пакета санкций против России
Politico узнал, что в ЕС думают насчет 20-го пакета санкций против России - РИА Новости, 27.11.2025
Politico узнал, что в ЕС думают насчет 20-го пакета санкций против России
В ЕС заявили, что работа над 20-м пакетом антироссийских санкций не является приоритетной, их начнут обдумывать уже после новогодних праздников, сообщает газета РИА Новости, 27.11.2025
Politico узнал, что в ЕС думают насчет 20-го пакета санкций против России

Politico: в ЕС заявили, что 20-й пакет санкций не является приоритетным

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В ЕС заявили, что работа над 20-м пакетом антироссийских санкций не является приоритетной, их начнут обдумывать уже после новогодних праздников, сообщает газета Politico.
По данным издания со ссылкой на чиновников евроблока, не следует ожидать активных мер по поводу нового пакета санкций до новогодних праздников.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
"Заплатят наши внуки". Европу поставили перед фактом из-за России
22 ноября, 08:00
22 ноября, 08:00
"Они сейчас не являются приоритетом", - приводит газета слова одного неназванного должностного лица.
Как отметил другой неназванный дипломат, Еврокомиссия начнет рассматривать идеи новых санкций где-то в январе.
Центральным элементом 20-го пакета станет избавление от лазеек, пишет Politico.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Изображение сгенерировано ИИ
Лучше бы оставалась страной-бензоколонкой: Россия снова расстроила Запад
25 ноября, 08:00
25 ноября, 08:00
 
