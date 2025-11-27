Politico узнал, что в ЕС думают насчет 20-го пакета санкций против России

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В ЕС заявили, что работа над 20-м пакетом антироссийских санкций не является приоритетной, их начнут обдумывать уже после новогодних праздников, сообщает газета Politico.

По данным издания со ссылкой на чиновников евроблока, не следует ожидать активных мер по поводу нового пакета санкций до новогодних праздников.

"Они сейчас не являются приоритетом", - приводит газета слова одного неназванного должностного лица.

Как отметил другой неназванный дипломат, Еврокомиссия начнет рассматривать идеи новых санкций где-то в январе.

Центральным элементом 20-го пакета станет избавление от лазеек, пишет Politico.

РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.