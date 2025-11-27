https://ria.ru/20251127/saldo-2058201926.html
Сальдо сообщил о попытке комбинированного удара ВСУ по Херсонской области
Сальдо сообщил о попытке комбинированного удара ВСУ по Херсонской области
ВСУ предпринимают попытку комбинированного удара по территории Херсонской области, работает ПВО, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 27.11.2025
