РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсан" на Новый год - РИА Новости, 27.11.2025
13:35 27.11.2025 (обновлено: 14:41 27.11.2025)
РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсан" на Новый год
РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсан" на Новый год
РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсан" на Новый год

Поезд "Сапсан" из Москвы в Санкт-Петербург
Поезд "Сапсан" из Москвы в Санкт-Петербург . Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. РЖД заморозили стоимость билетов экономкласса в "Сапсане" на 31 декабря и 1 января, сообщили в компании.
"Для всех поездов "Сапсан", курсирующих в эти даты, будет действовать специальная акция: 31 декабря 2025 года – поездка в экономическом классе будет стоить от 2025 рублей, 1 января 2026 года – от 2026 рублей",— говорится в заявлении.
Отмечается, что поездка в базовом классе будет стоить от 1832 рублей.
В РЖД подчеркивают, что специальный тариф зависит только от категории места, а не от спроса и даты покупки. Билеты по новогодним ценам уже поступили в продажу.
В "Российских железных дорогах" пояснили, что стоимость билета на старте продаж в экономический класс в среднем составляет 3352 рубля, однако по мере приближения к дате отправления цена повышается.
"Максимальный тариф – 8318 рублей", — добавляется в сообщении.
