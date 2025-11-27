https://ria.ru/20251127/rzhd-2058019317.html
РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсан" на Новый год
РЖД заморозили стоимость билетов экономкласса в "Сапсане" на 31 декабря и 1 января, сообщили в компании.
москва
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
РЖД заморозили стоимость билетов экономкласса в "Сапсане" на 31 декабря и 1 января, сообщили в компании
"Для всех поездов "Сапсан", курсирующих в эти даты, будет действовать специальная акция: 31 декабря 2025 года – поездка в экономическом классе будет стоить от 2025 рублей, 1 января 2026 года – от 2026 рублей",— говорится в заявлении.
Отмечается, что поездка в базовом классе будет стоить от 1832 рублей.
В РЖД
подчеркивают, что специальный тариф зависит только от категории места, а не от спроса и даты покупки. Билеты по новогодним ценам уже поступили в продажу.
В "Российских железных дорогах" пояснили, что стоимость билета на старте продаж в экономический класс в среднем составляет 3352 рубля, однако по мере приближения к дате отправления цена повышается.
"Максимальный тариф – 8318 рублей", — добавляется в сообщении.