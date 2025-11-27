РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсан" на Новый год

"Для всех поездов "Сапсан", курсирующих в эти даты, будет действовать специальная акция: 31 декабря 2025 года – поездка в экономическом классе будет стоить от 2025 рублей, 1 января 2026 года – от 2026 рублей",— говорится в заявлении.