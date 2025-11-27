Рейтинг@Mail.ru
04:40 27.11.2025
Бывший глава департамента ПФР Рыжков находится в зоне СВО
происшествия, россия, республика коми, ухта, сергей рыжков, пенсионный фонд рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Республика Коми, Ухта, Сергей Рыжков, Пенсионный фонд РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бывший начальник департамента Пенсионного фонда РФ Сергей Рыжков, осужденный в 2018 году на 10 лет за получение особо крупной взятки, находится в зоне СВО, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Рыжков более года находится в рядах добровольческого подразделения в зоне специальной военной операции. При этом из материалов следует, что мужчина заключил контракт с Минобороны РФ, находясь на свободе. В 2023 году Рыжкову заменили неотбытую часть наказания принудительными работами, а в 2024 году освободили от наказания условно-досрочно.
Адвокат Рыжкова Игорь Запоточный подтвердил РИА Новости, что его подзащитный находится в зоне СВО.
"Мы просим в связи с заключением контракта с Минобороны и нахождением Рыжкова в зоне СВО освободить его от дополнительного наказания в виде штрафа в 180 миллионов рублей, это предусмотрено законом. Исполнить наказание он не может в силу чрезмерно высокой суммы", - рассказал собеседник агентства.
По словам адвоката, приставы взыскали денежные средства со счета, на который поступают выплаты Рыжкову как участнику СВО, а также продолжили начислять исполнительный сбор вместо приостановки производства на период нахождения в зоне спецоперации.
Защитник подчеркнул, что вину Рыжков не признал.
Приговор экс-начальнику департамента капитального строительства и имущественных отношений ПФР Рыжкову и его бывшему заместителю Игорю Кондратенко по делу о получении взятки в особо крупном размере вынесли ещё в 2018 году.
Следствие и суд установили, что в 2013 году отделение Пенсионного фонда РФ в Коми провело аукцион, по результатам которого с ООО "Рэйт" был заключен контракт купли-продажи здания для нужд отделения в Ухте более чем за 165 миллионов рублей.
Фигуранты содействовали решению вопроса о выделении денежных средств на приобретение здания, а также заключению и исполнению государственного контракта. По данным следствия, за это они потребовали денежное вознаграждение в 18 миллионов рублей. В 2015-2016 годах обвиняемые получили в качестве взятки часть от общей суммы в размере 8 миллионов рублей.
Дальнейшая передача денег проходила под контролем сотрудников ФСБ России. В июле 2017 года после получения 4,5 миллиона рублей был задержан привлеченный фигурантами посредник, а в последующем – с поличным Кондратенко и Рыжков. Всего фигуранты получили 12,5 миллиона рублей взятки.
Рыжкову в 2018 году было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 180 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности в течение 12 лет. Кондратенко – в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в 36 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности в течение пяти лет. Также суд принял решение конфисковать у подсудимых деньги, полученные в качестве взятки.
ПроисшествияРоссияРеспублика КомиУхтаСергей РыжковПенсионный фонд РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
