Бывший глава департамента ПФР Рыжков находится в зоне СВО

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бывший начальник департамента Пенсионного фонда РФ Сергей Рыжков, осужденный в 2018 году на 10 лет за получение особо крупной взятки, находится в зоне СВО, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что Рыжков более года находится в рядах добровольческого подразделения в зоне специальной военной операции. При этом из материалов следует, что мужчина заключил контракт с Минобороны РФ, находясь на свободе. В 2023 году Рыжкову заменили неотбытую часть наказания принудительными работами, а в 2024 году освободили от наказания условно-досрочно.

Адвокат Рыжкова Игорь Запоточный подтвердил РИА Новости, что его подзащитный находится в зоне СВО.

"Мы просим в связи с заключением контракта с Минобороны и нахождением Рыжкова в зоне СВО освободить его от дополнительного наказания в виде штрафа в 180 миллионов рублей, это предусмотрено законом. Исполнить наказание он не может в силу чрезмерно высокой суммы", - рассказал собеседник агентства.

По словам адвоката, приставы взыскали денежные средства со счета, на который поступают выплаты Рыжкову как участнику СВО, а также продолжили начислять исполнительный сбор вместо приостановки производства на период нахождения в зоне спецоперации.

Защитник подчеркнул, что вину Рыжков не признал.

Приговор экс-начальнику департамента капитального строительства и имущественных отношений ПФР Рыжкову и его бывшему заместителю Игорю Кондратенко по делу о получении взятки в особо крупном размере вынесли ещё в 2018 году.

Следствие и суд установили, что в 2013 году отделение Пенсионного фонда РФ Коми провело аукцион, по результатам которого с ООО "Рэйт" был заключен контракт купли-продажи здания для нужд отделения в Ухте более чем за 165 миллионов рублей.

Фигуранты содействовали решению вопроса о выделении денежных средств на приобретение здания, а также заключению и исполнению государственного контракта. По данным следствия, за это они потребовали денежное вознаграждение в 18 миллионов рублей. В 2015-2016 годах обвиняемые получили в качестве взятки часть от общей суммы в размере 8 миллионов рублей.

Дальнейшая передача денег проходила под контролем сотрудников ФСБ России. В июле 2017 года после получения 4,5 миллиона рублей был задержан привлеченный фигурантами посредник, а в последующем – с поличным Кондратенко и Рыжков. Всего фигуранты получили 12,5 миллиона рублей взятки.