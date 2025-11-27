Бывший глава департамента ПФР Рыжков находится в зоне СВО

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бывший начальник департамента Пенсионного фонда РФ Сергей Рыжков, осужденный в 2018 году на 10 лет за получение особо крупной взятки, находится в зоне СВО, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Рыжков более года находится в рядах добровольческого подразделения в зоне специальной военной операции. При этом из материалов следует, что мужчина заключил контракт с Минобороны РФ, находясь на свободе. В 2023 году Рыжкову заменили неотбытую часть наказания принудительными работами, а в 2024 году освободили от наказания условно-досрочно.
Адвокат Рыжкова Игорь Запоточный подтвердил РИА Новости, что его подзащитный находится в зоне СВО.
"Мы просим в связи с заключением контракта с Минобороны и нахождением Рыжкова в зоне СВО освободить его от дополнительного наказания в виде штрафа в 180 миллионов рублей, это предусмотрено законом. Исполнить наказание он не может в силу чрезмерно высокой суммы", - рассказал собеседник агентства.
По словам адвоката, приставы взыскали денежные средства со счета, на который поступают выплаты Рыжкову как участнику СВО, а также продолжили начислять исполнительный сбор вместо приостановки производства на период нахождения в зоне спецоперации.
Защитник подчеркнул, что вину Рыжков не признал.
Приговор экс-начальнику департамента капитального строительства и имущественных отношений ПФР Рыжкову и его бывшему заместителю Игорю Кондратенко по делу о получении взятки в особо крупном размере вынесли ещё в 2018 году.
Фигуранты содействовали решению вопроса о выделении денежных средств на приобретение здания, а также заключению и исполнению государственного контракта. По данным следствия, за это они потребовали денежное вознаграждение в 18 миллионов рублей. В 2015-2016 годах обвиняемые получили в качестве взятки часть от общей суммы в размере 8 миллионов рублей.
Дальнейшая передача денег проходила под контролем сотрудников ФСБ России. В июле 2017 года после получения 4,5 миллиона рублей был задержан привлеченный фигурантами посредник, а в последующем – с поличным Кондратенко и Рыжков. Всего фигуранты получили 12,5 миллиона рублей взятки.
Рыжкову в 2018 году было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 180 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности в течение 12 лет. Кондратенко – в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в 36 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности в течение пяти лет. Также суд принял решение конфисковать у подсудимых деньги, полученные в качестве взятки.