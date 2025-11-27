Главу рехаба в Подмосковье, где истязали детей, объявили в розыск

С законными представителями заключались договоры, по которым с несовершеннолетними должны были работать психологи. В действительности они подвергались избиению и пыткам. В результате 23 ноября в реанимацию попал 16-летний подросток с повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами от связывания на руках и ногах.