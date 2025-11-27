https://ria.ru/20251127/rozysk-2058071716.html
Главу рехаба в Подмосковье, где истязали детей, объявили в розыск
2025-11-27T15:58:00+03:00
2025-11-27T15:58:00+03:00
2025-11-27T16:53:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
дедовск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
московская область (подмосковье)
дедовск
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Дедовск, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Главу реабилитационного центра в Подмосковье Анну Хоботову, где истязали детей, объявили в розыск.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке в базе МВД.
По данным следствия, с августа по ноябрь в Дедовске
организовали реабилитационный центр, где незаконно находились 24 подростка. Они проходили лечение от разных зависимостей.
С законными представителями заключались договоры, по которым с несовершеннолетними должны были работать психологи. В действительности они подвергались избиению и пыткам. В результате 23 ноября в реанимацию попал 16-летний подросток с повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами от связывания на руках и ногах.
Обвинение предъявили администратору центра, а также одному из постояльцев — 18-летней девушке, участвовавшей в избиении и истязании подростков. Их арестовали, ведется розыск организаторов центра.