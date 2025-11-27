https://ria.ru/20251127/rossija-2058167167.html
Россия не будет делать ничего в ущерб партнерам из СНГ и ЕАЭС, заявил Путин
Россия не будет делать ничего в ущерб надежным партнерам из стран СНГ и ЕАЭС на своем рынке, если европейцы захотят вернуться к сотрудничеству, заявил президент РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T18:52:00+03:00
россия
киргизия
владимир путин
снг
евразийский экономический союз
нтв (телеканал)
россия
киргизия
