Россия не будет делать ничего в ущерб партнерам из СНГ и ЕАЭС, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
18:52 27.11.2025
Россия не будет делать ничего в ущерб партнерам из СНГ и ЕАЭС, заявил Путин
россия, киргизия, владимир путин, снг, евразийский экономический союз, нтв (телеканал)
Россия, Киргизия, Владимир Путин, СНГ, Евразийский экономический союз, НТВ (телеканал)
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия не будет делать ничего в ущерб надежным партнерам из стран СНГ и ЕАЭС на своем рынке, если европейцы захотят вернуться к сотрудничеству, заявил президент России Владимир Путин.
"Если они вдруг решат вернуться - пожалуйста. Я уже много раз говорил: мы не против, мы для всех открыты, мы готовы работать с каждым. Но, конечно, с учетом тех реалий, которые сложились на данный момент времени, имею в виду, что многие ниши на нашем рынке заняты прежде всего российскими производителями, российскими предпринимателями, а некоторые - из стран СНГ пришли, из стран ЕврАзЭС пришли, работают. Конечно, мы в ущерб этим партнерам - надежным и стабильным - мы ничего делать не будем. Но диалог готовы вести со всеми", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич.
Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
Наталья Кролевич - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Киргизии начал вещание телеканал "Номад ТВ"
24 ноября, 13:22
 
РоссияКиргизияВладимир ПутинСНГЕвразийский экономический союзНТВ (телеканал)
 
 
